中央流行疫情指揮中心公布，到八大類場所還是要戴口罩，引發現行每日國家徵用800萬片口罩是否足夠？經濟部指出，目前疫情無擴大徵用需要，但生產設備設備與原物料都Ready，有必要可隨時重返日徵用20000萬片。

對於口罩需求能否滿足，經濟部長王美花認為，口罩實名制實施到年底，以現行每天徵用800萬片，讓民眾使用應該沒問題。只是說大家可能有點擔心，所以想要在自由市場多買口罩回家。估算全國現在1天約有1350萬片生產量，有去問過廠商，都說國內需求量還餵不飽，所以外銷訂單被國內需求排擠掉，也很高興看到它們供不應求。

假設未來有需要徵用比現行一天800萬片更多，王美花有信心指出，當時退場就想到，屆時經濟部會配合協調(徵用)，只是目前沒需要。

經濟部工業局副局長楊志清指出，政府補助的2台熔噴不織布機都已上線，相關不織布原料都很足夠，加上之前政府出資的92台口罩機台都限制移出，留在國內，所有生產設備與原物料都Ready在那邊，有必要可單日重返徵用生產2000萬片以上，沒有問題。只是這要看國內疫情，目前只是八大場所要戴，應該還不用擴大徵用。

(中時 )