橋本有菜曾拿下AV奧斯卡最優秀女優賞。（JKF提供）

JKF雜誌8月號封面女星邀來最強美腿AV橋本有菜，她2015年出道今年邁入第5年，憑介33C、22、33火辣身材白皙C奶，搭配甜美的外表，讓人有初戀的感覺，這次拍攝封面照，以純白內衣為主題，招牌雪胸也探頭見客，露側乳女僕裝更是讓人無法招架。

橋本有菜私底下訪問曾透露：「不能忍受無性生活，更自曝床邊備有不少情趣用品隨時供她自娛，需求量非常大，在拍攝影片時無法詮釋誘惑路線，都是處於被動角色，讓對方有征服的快感。」

橋本有菜最新的影片上架，立即衝到熱門影片第一名，內容就是重現最強美腿的初體驗，橋本有菜扮演高中女學生和男同學在學校更衣室，發生害羞的事。即使性史豐富的她，演出「第一次」還是絲絲入扣，讓人看了熱血沸騰，不愧是曾拿下AV奧斯卡最優秀女優賞，演技非常值得受肯定，以標準C奶打掛一缸子巨乳女優。

由於新冠肺炎疫情持續發燒，橋本有菜透過JKF向台灣粉絲發出思念之情，祈禱疫情退散可以早日來台。除了用作品和粉絲交流之外，橋本有菜也透過社群媒體和大家互動，分享抓住粉絲的心需要更多小心機。橋本有菜說：「紛絲們還是最喜歡天然與美的事物。」常常會PO出全裸不露點照遮住重點部位，用尺度邊緣讓人吊足胃口，讓她的Instagram直衝40萬大關。

現在23歲的她，自認最開心的事就是有更多的作品拍攝，可以多賺點讓自己更有經濟能力，趁著還年輕再衝刺幾年，夢想以後能在鄉間擁有自己的房子，與愛貓一起過著生活無虞的生活。

(中時 )