同時兼具外貌、聰明才智真的令人相當羨慕，近日一名來自湖南的美少女登上微博熱搜，不僅是因為長相甜美，剛畢業就獲得年薪156萬元人民幣（約台幣658萬），被譽為「天才美少女」的她，超強背景也曝光。
華為創始人任正非舉辦「天才少年」選拔活動，祭出高難度挑戰及高薪，吸引頂尖人才進入華為，招聘過程必須通過7次考驗，其中包括履歷篩選、筆試、初面試、主管面試、幹部長面試、總裁面試及人資面試，年薪範圍89萬人民幣（約台幣375萬）到201萬人民幣（約台幣849萬）。
其中一名參加面試的美少女姚婷，畢業於華中科技大學，擁有計算機系統結構博士學位，專門研究新型存儲介質（NVM，SMR）、數據庫、鍵值存儲系統，就讀博士期間，多次以第一作者發表論文，不僅如此，求學時參加過中英文演講、全國大學生數學建模大賽、全國大學生物聯網大賽、各種學術會議、出國交流等。
姚婷錄取華為這份工作以前，西部數據、騰訊、阿里都曾給予她工作機會，但面試華為後，認為研究工作與部門方向比較符合，因此就在自己所在的實驗室，與華為合作展開研究項目，期待自己的技術可以在國際上受矚目。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。