同時兼具外貌、聰明才智真的令人相當羨慕，近日一名來自湖南的美少女登上微博熱搜，不僅是因為長相甜美，剛畢業就獲得年薪156萬元人民幣（約台幣658萬），被譽為「天才美少女」的她，超強背景也曝光。

姚婷長相甜美，腦袋更是聰明(圖片取自/瀟湘晨報)

華為創始人任正非舉辦「天才少年」選拔活動，祭出高難度挑戰及高薪，吸引頂尖人才進入華為，招聘過程必須通過7次考驗，其中包括履歷篩選、筆試、初面試、主管面試、幹部長面試、總裁面試及人資面試，年薪範圍89萬人民幣（約台幣375萬）到201萬人民幣（約台幣849萬）。

其中一名參加面試的美少女姚婷，畢業於華中科技大學，擁有計算機系統結構博士學位，專門研究新型存儲介質（NVM，SMR）、數據庫、鍵值存儲系統，就讀博士期間，多次以第一作者發表論文，不僅如此，求學時參加過中英文演講、全國大學生數學建模大賽、全國大學生物聯網大賽、各種學術會議、出國交流等。

姚婷錄取華為這份工作以前，西部數據、騰訊、阿里都曾給予她工作機會，但面試華為後，認為研究工作與部門方向比較符合，因此就在自己所在的實驗室，與華為合作展開研究項目，期待自己的技術可以在國際上受矚目。

(中時新聞網)