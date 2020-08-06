始建於清嘉慶年間的欽月殿，是復國墩的地方信仰中心。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮長陳文顧專程率公所主管同仁，赴欽月殿虔誠致敬。（金湖鎮公所提供）

金湖鎮復國墩欽月殿曾毀於1958年「823炮戰」硝煙，後來多次歷經重建修繕，地方上屢有神明顯靈的傳說。當地居民今（6）日起連2天設醮，歡慶主神池王爺的千秋日，鑼鼓、陣頭將寂靜村落渲染得熱鬧滾滾。

始建於清嘉慶年間的欽月殿，奉祀池王爺、媽祖及千里眼和順風耳、朱王爺、相王公、「童景公」、金王爺、蔡王爺、三太子、虎爺、「娘媽」和「侍娘」、三仙水庫將軍等神明，一直是地方的信仰中心。

欽月殿曾毀於「823」炮火，後來木、石遭拆除用於軍事構工，以致一度湮廢不存，其後附近部隊常見「白衣尊者」走到舊廟遺址，鄉野傳說喧騰一時，地方居民因此發動捐募，在原址鳩工重建，1960年間完工重光，讓父老感到十分欣慰。

1985、2003年，居民2度組成重建委員會，修復遭風雨侵蝕的斑駁結構，基本維持原有規模，外觀則煥然一新。

農曆六月十八日是池王爺的千秋日，居民今起連2天設醮，答謝神明庇佑合境平安，鑼鼓喧鬧聲中，陣頭、神轎遶巡五方，十分熱鬧!

金湖鎮長陳文顧專程率公所主管同仁，在溪湖里長黃建忠的陪同下，依循古禮虔誠上香致敬，受到鄉親耆老的熱烈歡迎。

(中時 )