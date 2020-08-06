華航減班降薪提前喊卡原因揭曉！華航今日公布第2季財報，交出「亞洲最強」的營運成績，單季靠著貨機狂飛、客機當貨機飛，賺進24.59億元，甚至比去年同期還虧轉盈，貨運大賺彌補客運營收僅剩4％的頹勢，跌破業界眼鏡。

受新冠疫情影響，全球航空業哀鴻遍野，華航靠18架貨機撐起了半邊天，得以頂得過去，目前還沒有裁員的選項，不過隨著各家航空公司都開始載貨，近期貨價已經不像第2季這麼「囂張」，華航第3季能否延續大賺成績，仍要持續觀察。

華航5月1日起國內員工減薪減班，一級(含)以上正副主管減全薪 25％，二、三級正副主管減全薪20％，一般員工減全薪15％，每周規劃一日減班休息，不過隨獲利回穩，自7月1日起暫停國內員工減薪專案，7月16日起恢復正常上班。

華航表示，從疫情爆發以來努力自救，力行開源節流，實施各項人力成控措施，包括開放申請特殊事假、放寬留職停薪及鼓勵排休，全員共體時艱，也感謝所有員工在此困境之時全力支持配合各項措施。

(中時 )