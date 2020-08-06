中市警局霧峰分局5日晚舉辦「109年度社區治安會議」分局長陳家銘主持表示「台中市真的不一樣了！」。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局5日晚於分局禮堂舉辦「109年度社區治安會議」入口處的大型警察公仔戴上大大的口罩，頓時成為焦點，分局長陳家銘主持表示，藉此會議讓民眾瞭解警察工作內容，地區治安的現況，警民互動合作，打造安心宜居的社區，並提醒民眾要戴口罩。

新冠肺炎疫情全世界大流行，台灣本土疫情稍有沈寂一時，但最近境外輸入又再蠢蠢欲動，霧峰分局5日晚趁舉行社區治安會議之時，讓大型吹氣警察公仔戴上超大口罩，提醒參加會議的民眾，進出公共場所要戴口罩。

中央流行疫情指揮中心5日公布，至八大類場所務必戴口罩，提醒民眾要記住，霧峰警分局於是利用「109年度社區治安會議」的機會，除進行治安宣傳外，結合在地社區營造，請霧峰區農會桐林家政班學員幫Q版警察公仔特製超大口罩，原本就很可愛的Q版警察公仔，帶上口罩，只露出圓圓大眼睛，讓民眾大呼可愛捏！

霧峰分局長陳家銘主持表示「台中市真的不一樣了！」，中市1- 6月全般刑案、詐欺、 暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，且與去(108) 年1-6月比較，亦呈現發生數減少、破獲數增加之治安穩定趨勢， 另外「掃黑」、「緝毒」、「打詐」及「肅槍」 等治安重點工作成績亦均居六都之冠，堪稱「打擊犯罪之都」。

民眾藉由參加本次會議得知警方目前推動「 安居專案」、「安城專案」及「打擊新興毒品專案」等重點工作，瞭解警察工作內容，地區治安的現況，警民互動合作及防疫的重要，打造安心宜居的社區。

(中時 )