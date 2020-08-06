（黑沃執行長林佩霓表示，統一超商攜手黑沃咖啡聯名推出即飲防彈咖啡。圖／曾麗芳）

因應新時代減糖趨勢，無論超商業者、或是咖啡業者，今夏紛紛爭食機能性飲品-防彈咖啡市場商機。其中，統一超商攜手台中知名的黑沃咖啡、聯名推出即飲防彈咖啡！新品自7月起於全台5,500多家統一超商通路上架以來，吸引許多名人、網紅嘗鮮，目前已成為超商熱銷飲品。黑沃執行長林佩霓表示，預計年底前，整體銷售目標挑戰50萬瓶。

自2016年在台中發跡以來，黑沃以專業精品咖啡形象擄獲許多消費者的心，目前在全台擁有40多家連鎖加盟店，短短幾年已在咖啡業界發光發熱、品牌迅速竄紅。為了讓咖啡產業有更多美好生活的可能性，黑沃咖啡不設縮想像、持續創新，創造更多有趣的議題，以跨界聯名為核心精神與不同產業進行合作。

因此，黑沃今夏不僅與統一超商聯名推出防彈咖啡於全台通路販售，更與時尚雜誌哈潑時尚 Harpers Bazaar聯手打造「BAZAAR cafe × 黑沃咖啡」期間限定概念店，一系列獨特有趣的活動，就是要帶給消費者滿滿驚喜的暑假。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，由黑沃嚴選濃縮咖啡，萃取加上冷壓初榨椰子油MCT，淬鍊出一瓶只有184卡路里的即飲防彈咖啡，訴求延緩飢餓控制飲食，省去自行沖泡黑咖啡加上椰子油的麻煩，走進便利商店即可享有，不但達到減醣的效果，更可以帶來飽足感，因此，自推出以來頗受消費市場的喜愛。

不僅如此，林佩霓表示，黑沃咖啡更與美國經典時尚雜誌「哈潑時尚Harpers Bazaar」聯手、即日起至9/6於台北黑沃威秀店打造「BAZAAR Cafe城市咖啡廳」，以黑色狂潮為主題、潑墨美學設計概念出發，呈現一杯兼具風格與品味的黑咖啡，希望用一杯咖啡的時間，交流美好事物。

即日起至9/6，只要在黑沃咖啡門市購買熱飲即贈黑色幽默語錄咖啡杯，與BAZAAR cafe限定語錄杯拍照打卡、上傳至IG或FB再抽YOBYBO CARD20無線藍芽耳機（市價4,290元）。

(工商 )