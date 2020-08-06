為響應振興經濟，積極推動國內旅遊，第一銀行與宜蘭縣政府攜手合作，自即日起至2020年10月31日止，推出「宜蘭認同卡」振興加碼促刷活動，全國民眾只要持「宜蘭認同卡」至宜蘭店家刷卡消費，單筆消費每滿1,000元，即可獲得一次抽獎機會，最大獎可把Gogoro電動機車騎回家，還有iPad、千元家樂福禮券、班尼頓後背包、悠遊卡錶、運動手環等多項好禮，活動期間刷得越多，得獎的機率就越高。

暑假期間，宜蘭縣政府為鼓勵民眾至宜蘭旅遊，推出多項優惠措施，例如：「2020宜蘭童玩星光樂園」免費入園活動、憑「宜蘭認同卡」刷卡簽單免費參觀宜蘭縣縣轄風景區/蘭陽博物館/縣治紀念館、宜蘭傳藝園區刷「宜蘭認同卡」購票9折等優惠。加上「宜蘭認同卡」還提供宜蘭國道客運最高92折、大眾運輸/加油/租車刷卡消費紅利5倍送(等同2％回饋)及宜蘭在地超過二百家特惠商店最低6折等刷卡優惠，為宜蘭吃喝玩樂第一首選信用卡。

第一銀行攜手宜蘭縣政府共同推出的「宜蘭認同卡」，除了是一張國內旅遊第一神卡，加碼舉辦「住宿餐廳最高5％現金回饋」活動，更結合在地關懷，持卡人的一般消費第一銀行都會提撥千分之三的金額做為縣府公益使用，開放全台灣喜愛國內旅遊民眾與宜蘭在地民眾申辦，刷卡消費的同時還可為公益盡一份心力。

(工商 )