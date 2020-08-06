看好疫後餐飲爆發，王品集團宣布汰弱留強，加速展店的進度，8月一口氣將新開7家門店，包括「石二鍋」將重返士林商圈、「陶板屋」將進駐林口，「聚北道昆布鍋」也將在中壢的SOGO百貨開新店…其他品牌的展店計畫也都在進行中，預計到年底，王品全台門市將可達到300店的年度目標。

王品集團今日召開董事會，通過民國109年第二季合併營收34.8億元，雖然較去年同期減少13.3％，但是比起今年Q1成長17.6％。稅後淨利0.6億元、每股稅後盈餘0.86元，相較Q1，已經轉虧為盈，顯示王品集團逐步走出新冠疫情的影響。

台灣事業群4月營收走到谷底，隨著疫情趨緩，消費者5、6月聚餐意願大幅提高，加上6月7日全台大解封，配合政府「三倍券」的振興方案，王品提前推出「現金兌換券」，領先業界的行銷案，成功拉抬業績，連續三個月營收走揚，Q2營收達24.2億元，比今年Q1成長0.9％。大陸事業群在政策、商場雙重利多刺激，防疫措施已成消費者新常態，正式轉虧為盈，擺脫Q1虧損的陰影。

上半年受到新冠疫情衝擊，王品領先業界推動許多方案：「安心專案」保護同仁及消費者，高規的防疫措施，確保用餐環境安全，獲得消費者信賴。王品集團也搶攻外帶、外送市場，先推出外帶85折、免服務費優惠；隨後結合Uber Eats「讓消費者在家、在辦公室，也能安心享受餐廳般的美食體驗！」。

響應政府三倍券政策，王品提前祭出「滿千送千」活動，從6／8到7／14，37天發出55萬張「現金兌換券」，成功的刺激消費需求。第二階段更加碼舉辦「吃王品 領現金 抽股票」活動，自7／15-9／30到王品集團旗下270家門店用餐，每回兌一張「王品現金兌換券」，當場現領500元現金，還可以獲得一次抽獎資格，頭獎是王品股票一張，以抽獎日當天收盤價之現金交付，從王品鐵粉直接升格當王品股東。

(中時 )