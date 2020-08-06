白嘉莉與蔡依珊跨世代對談。（粘耿豪攝）

白嘉莉分享美麗人生秘訣與夫妻相處之道。（粘耿豪攝）

【即時新聞】「最美麗主持人」白嘉莉與名媛蔡依珊出席跨世代座談會。(粘耿豪攝)

「最美麗主持人」白嘉莉與連勝文的太太、近年成了新興創業家的蔡依珊，6日出席關懷長青文教基金會主辦的「美麗人生」座談會，兩位跨世代的女性首度對談，分享不少夫妻相處之道。與已故印尼富商老公黃雙安恩愛數十年的白嘉莉認為，夫妻之間應該相互忍讓，「家和萬事興，盡量不要爭吵；爭的是理，傷的是情，幸福的家庭裡，不該分對錯」，蔡依珊聽了也贊同：「白姐強調的忍讓真的很重要！」

白嘉莉表示，因為新冠疫情，我們生活習慣都改變，外國還傳鬧離婚潮，但她認為危機也是轉機，留在家裡時間變多，很多先生可以幫太太做家事、發現太太很辛苦還要照顧小孩，太太也有時間陪先生看看球賽、連續劇，疫情把夫妻、朋友感情更拉近一步、互相更了解對方，這樣反而是好事。她從1月30日返台，半年來因為疫情一直留在台灣，大讚台灣是全世界最安全、最快樂、最好的地方，10月3日至18日也將在新竹舉辦畫展。

她認為，夫妻之間盡量不要爭吵，忍字心上一把刀，刀不能放在嘴上，伶牙俐齒贏了理就輸了情，刀放在手上揮舞也挺危險，有時忍一忍，就不會跟另一半吵架，一下就過去了。她回憶有次跟先生為了一件很不值得的事吵架，「他很生氣把門一摔，但他年紀比我大，馬上轉頭說『對不起，剛剛摔了門』，我回說『再摔一次，那動作很帥的』」，當場就幽默化解。她建議大家心情不好的話，不妨聽聽音樂、到公園走一遭，心境就會變得更美麗，相由心生就是這道理。

蔡依珊也表示，結婚10多年，深知忍讓、高EQ很重要，但要做到不容易，「夫妻是彼此，不要只有女生忍讓，除了禮貌的禮，還有道理的理，我們常對陌生人那麼客氣有禮貌，但對最親密的一半卻常常忘記、會吵架，甚至吵到忘記一開始在吵什麼」，她認為夫妻之間應該彼此尊重，理性、有道理的禮讓，並互相體諒。

連勝文近年瘦身有成，被誇愈來愈帥，蔡依珊透露，以前會偏食的連勝文，後來終於肯均衡飲食，而且比她有毅力多了，瘦下來是他自己做到的，「我太愛吃，他現在會比我更注意吃什麼，我則是覺得開心很重要，壹定要吃到我喜歡的，例如鹽酥雞，健康、不健康的都要吃」，她說現在兩人一起出去，大家都注意他、誇他變好瘦好帥，「每個人都忽略我！但沒關係，他開心很重要！」她也爆料老公現在變得非常愛漂亮且有自信，例如走過鏡子就會看看自己身材，也喜歡買衣服，「不管男生、女生，把自己顧好是很重要的！」

被問另一半會不會再參選下屆台北市長，她說真的不知道，「而且不是我知道答案卻不分享，真的是因為我也不知道！我覺得國民黨要加油吧」，她哀怨地說：「你們都怪我，我上次哪有不支持？我還不是出來幫他！」如果成真也會全力支持嗎？「我希望我們都能互相支持彼此的夢想！」

(中時 )