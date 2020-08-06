雲林縣虎尾鎮「新媒體藝術眷村」，利用虛擬實境科技重現早年眷村樣貌。（張朝欣攝）

雲林縣政府為活化虎尾鎮建國眷村，將眷村列為歷史聚落，6日舉辦「新媒體藝術眷村」活動，藉由防空洞等空間再利用，以新媒體科技展現人文、眷村、軍事等在地故事，讓民眾體驗不一樣的「躲防空洞」、「軍事訓練」、「眷村生活」氛圍。

虎尾鎮建國眷村原本是日據時期的日本海軍航空隊軍事教育基地，日本戰敗後國民政府接收後設立空軍基地與眷村，隨著時代變遷眷村逐漸式微，雲林縣政府將之列為歷史聚落，進行一系列活化。

雲林縣長張麗善表示，文化部補助縣府於建國眷村防空洞辦理「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」，藉由空間活化使用，以新媒體科技打造「新媒體藝術眷村」，後續還有「建國野餐會」、「雲之森、夜夜秀」等活動。

縣新聞處長廖淑玲說，此次活動以防空洞內的「沈浸式劇場」為主軸，利用投影技術呈現「歷史再造回顧」，訴說過往虎尾機場歷史，防空洞特有的穹頂造型加上兩側壁面，讓民眾深刻感受戰機呼嘯而過的震撼力。

VR體驗裝置「請回答1959」，則藉由穿戴VR頭盔重現播報兵教學場景，民眾在參與發報任務過程中，體會眷村生活記憶。另外在防空洞外結合周邊環境，以迷霧裝置打造「迷霧聲林」，讓民眾進入霧氣繚繞的環境，感受戰時的緊張氛圍。

縣政府指出，建國眷村每周末都有街頭藝人展演、大地市集，「雲之森、夜夜秀」、「建國野餐會」也將於9月、10月陸續登場，讓「新媒體藝術眷村」不只有新科技，更包含人文與藝術元素。

(中時 )