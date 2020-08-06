因遠距辦公、數位學習及電競遊戲趨勢帶動客戶回補庫存拉貨需求，信錦（1582）上季獲利創下上市以來新高紀錄，稅後EPS達2.95元，累計上半年稅後純益5億元，年增22.5％，稅後EPS達4.02元；隨著新機種陸續推出，信錦下半年營運可望逐月增溫。

由於信錦上半年已經繳出EPS 4.02元的獲利進度，公司有把握下半年營運優於上半年，法人推估信錦今年獲利可觀，全年每股盈餘將挑戰上市以來新高紀錄，7.5元未來成為基本盤。

信錦統計，第二季合併營業收入以26.8億元寫下單季次高紀錄，受惠於營收規模增加及產品組合有利等因素，第二季毛利28.4％，較第一季與去年同期均增加3.4個百分點，第二季歸屬於母公司淨利達3.6億元，稅後EPS達2.95元，創下上市後單季獲利新高紀錄。

累計2020年上半年合併營收為44億元，年增6％，毛利率為27 ％、較去年同期年增2.3個百分比，上半年歸屬於母公司淨利達5億元，稅後EPS為4.02元，為上市後歷年同期新高水準。

信錦企業為顯示器底座領導廠商，長期營運表現穩健，公司將持續增加各式電競機種新型顯示器底座開發，提升產品市占率並維持獲利水準；透過策略投資拓展產品線與終端應用，挹注集團合併營收與獲利，提升長期營運動能，期望讓公司的股利在未來5年得以每年複利成長，為股東創造最大利益。

(工商 )