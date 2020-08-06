奇景公告第二季財報，單季合併營收為1億8,700萬美元（約新台幣55億9,800萬元），較上一季增加1.3％，第二季毛利率為21.0％、季減少1.7個百分點，單季稅後淨利為140萬美元、季減少58％，較去年同期轉虧為盈，第二季每ADS盈餘為0.8美分（約新台幣0.24元）。

針對第三季前景，奇景預估，2020年第三季營收將強勁成長。雖然全球智慧型手機市場低迷，奇景智慧型手機TDDI業務發展動能良好。奇景平板電腦的傳統驅動IC及TDDI，為上半年業績帶來重大貢獻，並有望將良好動能帶入下半年。奇景同時預估第三季筆記型電腦（Notebook）、電視和時序控制IC產品將有可觀成長。但是，由於整個行業的晶圓代工產能短缺，第三季成長或將受此因素限制。奇景表示營收成長動能已經反彈，提升毛利率將是奇景第四季及未來重要營運目標。

奇景預估，2020年第三季，營收較上季大幅成長約20％，毛利率持平至小跌，每ADS盈餘2美分至2.8美分之間（約新台幣 0.6元至 0.84元）。

各類產品線部分，奇景預期，第三季大尺寸面板驅動IC產品將較上一季小幅下降，主要是監視器客戶在兩季強勁出貨後，將進行庫存調整造成短期IC需求疲軟。但第三季電視及筆記型電腦驅動IC，正在加速成長。

電視市場部分，是奇景大尺寸面板中佔比最高的，最近隨著面板價格的上漲而出現強勁反彈，在經歷了幾季的疲軟之後，電視廠急於尋求補充庫存，奇景預估第三季電視面板驅動IC，較上一季和較去年同期均呈現兩位數成長。

至於監視器部門，在前兩季需求激增之後，奇景預期客戶將調整庫存，第三季監視器營收較上一季下降。在筆記型電腦部份，隨著返校季到來，奇景看到持續的需求，尤其是企業和線上學習需求的帶動。奇景是驅動IC和時序控制IC的市場領導者，在高階監視器和新一代低功耗筆記型電腦產品的業務，將從上述的趨勢中受益。

(工商 )