繼三星舉行Galaxy Unpacked線上發表會，美國高通公司（NASDAQ：QCOM）旗下子公司高通技術公司隨即宣佈最新頂級高通 Snapdragon 865Plus 5G 行動平台將驅動三星電子最新與最尖端的系列旗艦裝置，包括在特定地區推出的三星Galaxy Note20 Ultra與Note20，以及在全球推出的三星Galaxy Z Fold2與Galaxy TabS7╱S7+。

高通技術公司資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian表示：「我們很榮幸能與我們的長期客戶三星電子並肩同台，推出搭載高通的最新頂級Snapdragon 865 Plus 5G行動平台的最新系列旗艦裝置。這些全新裝置將能在效能與功耗效率方面再創高峰，提供新一代連線、攝影、AI以及電競體驗。」

三星電子行動通訊事業部技術策略副總裁暨團隊總監Inkang Song表示：「三星電子致力於為消費者提供同級產品中最佳行動體驗。我們與高通技術公司的合作也支持著這項使命。Snapdragon 865 Plus與三星新產品的搭配，將為消費者帶來眾所期待的創新行動體驗」全新Galaxy系列的設計，充分運用Snapdragon 865 Plus在效能與效率上的提升。

升級後的高通 Kyro 585 CPU可提供高達3.09 GHz的核心時脈速度，高通Adreno 650 GPU整體效能則比Snapdragon 865高出多達一成，為全新Galaxy系列實現優越的處理功率。

與Snapdragon 865 Plus搭配的Snapdragon X55 5G數據機射頻系統是全球第一個多模數據機至天線5G解決方案，為所有裝置提供穩定、超高速傳輸速度，峰值可達7.5 Gbps。

該款5G解決方案支援所有主要區域和頻段，包括TDD與FDD頻率的毫米波與6 GHz以下頻段。此外，這個解決方案與非獨立（NSA）和獨立（SA）模式皆相容，提供動態頻譜共享（DSS）、全球5G漫遊，並支援多SIM卡。

尖端的第五代高通AI Engine與全新高通Sensing Hub為Galaxy用戶提供前所未有的智慧化與個人化功能。Snapdragon 865 Plus還包括超高速的高通Spectra 480 ISP，能以每秒高達20億畫素的處理速度，帶來全新行動攝影與錄影功能。

(工商 )