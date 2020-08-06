恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.；NASDAQ：NXPI）宣佈eIQ機器學習（ML）軟體對Glow神經網路（Neural Network；NN）編譯器的支援功能，針對恩智浦的i.MX RT跨界微控制器，帶來業界首款能夠實現佔用較低記憶體並提供更高效能的神經網路編譯器應用。

Glow編譯器由Facebook開發，能夠整合特定目標的最佳化，恩智浦利用這種能力，使用適用於Arm Cortex-M核心和Cadence Tensilica HiFi 4 DSP的神經網路運算元庫（NN operator libraries），最大程度地提升i.MX RT685以及i.MX RT1050和RT1060的推論效能。

此外，此功能已整合至恩智浦的eIQ機器學習軟體開發環境中，於恩智浦的MCUXpresso軟體開發套件（Software Development Kit；SDK）中免費提供。

2018年5月，率先開發PyTorch的Facebook導入Glow（Graph Lowering神經網路編譯器），作為開源社區（open source community）專案，其目的是藉由最佳化提高一系列硬體平台上的神經網路效能。作為神經網路編譯器，Glow能在尚未最佳化的神經網路的基礎上，生成高度最佳化的代碼。

此特點有別於典型的神經網路模型處理（neural network model processing），後者採用即時編譯，因此需要更高的效能，並增加記憶體消耗。像Glow這樣直接運作最佳化的代碼可以顯著降低處理與記憶體要求。恩智浦也在Glow開源社區中扮演著積極角色，幫助推廣和普及Glow的新功能。

Facebook軟體工程經理Dwarak Rajagopal表示：「GitHub中提供的標準版Glow可以直接在任何裝置上運行，讓使用者能夠靈活地針對Arm Cortex-A和Cortex-M核心以及RISC-V架構等其感興趣的基礎架構編譯神經網路模型核心。恩智浦藉由充分運用微控制器運算元件的專用軟體庫，並將效能提升2至3倍，展示了從以雲端為基礎的高階機器到低成本的嵌入式平台的廣泛範圍內，將Glow神經網路編譯器用於機器學習應用的諸多優勢。」

(工商 )