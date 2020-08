新冠疫情爆發後,消毒殺菌產品的需求迅速增加。在提升照明類電器的安全性與性能這一共同目標的指引下,安全科學公司UL、美國照明協會(ALA)和美國電氣製造商協會(NEMA)聯合發布最新立場文件。該文件提出兩大目標,一是提醒人們注意紫外線燈的安全隱憂;二是幫助製造商、零售商和消費者瞭解哪些設備是安全的,以及在什麼條件下可以安全操作這類設備。

該文件名為「Ultraviolet-C(UVC)Germicidal Devices: What Consumers Need To Know」(短波紫外線,UVC)消毒設備:消費者須知)詳細介紹了可供消費者使用的UVC消毒設備,以及這類設備可能對人和動物造成的嚴重傷害,以及對植物和材料的損害。

UL全球照明產業總監Todd Straka表示:「大家都很關心疫情對我們造成的影響、如何消除這種影響,以及如何控制病毒的傳播。在當前的全球形勢下,人們對衛生和消毒殺菌產品越來越感興趣,尤其是UVC消毒設備。」

Straka補充:「市場上的紫外線消毒設備急劇增加,但這種設備並不能有效控制UVC的照射,其存在很大的安全風險,很可能會對眼睛、皮膚和肺部造成永久性傷害。這是一個重大的安全問題,必須立即讓消費者和可能會使用這類設備的人知道。透過與同樣有此擔憂的ALA和NEMA合作,我們將針對使用UVC燈可能存在的安全隱憂,為消費者和製造商展開宣導教育。」

紫外線有三種,分別是長波紫外線(UVA),中波紫外線(UVB)和短波紫外線(UVC),它們既有好處,也有危害。其中消毒效果最好的是UVC,能夠殺死細菌和滅活病毒,但被足以殺死病菌卻不受限制的UVC照射,這對人類和動植物而言都是有危害的。

ALA工程與技術總監Terry K. McGowan指出:「在醫療機構中使用不受限制的UVC消毒產品,確實有助於阻止新冠病毒的傳播,但這與賣給消費者的產品不同,使用這些產品的人是經過相關安全培訓的專業人士,並採取了保護措施,他們使用合適的防護裝備,能夠避免因過度暴露在UVC下而受到傷害。」

McGowan進一步表示:「身為領頭羊的住宅照明產業貿易協會,我們有責任幫助人們正確、安全地使用照明產品,同時也讓我們的成員和社會大眾瞭解照明產品的安全隱憂。透過與安全領域的專業機構UL以及NEMA攜手發布這份有關UVC的立場文件,ALA希望能夠引起照明產業的重視,敦促產業開發和銷售操作安全、不會危害人體健康的產品。」

NEMA照明系統產業總監Karen Willis表示:「我們知道,UVC能有效清除水中、空氣中和物體表面的有害病菌。疫情之下,越來越多人開始使用UVC消毒設備,但這類產品的安全性尚不明確,操作說明也不完整,我們對此感到很擔憂。」

Willis強調:「建立和維持UVC設備的安全性是NEMA和整個照明產業,包括消費、商業和醫療應用在內所有單位的首要任務,我們很榮幸能夠參與這項重要的教育宣傳工作。」

