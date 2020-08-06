新冠疫情爆發後，消毒殺菌產品的需求迅速增加。在提升照明類電器的安全性與性能這一共同目標的指引下，安全科學公司UL、美國照明協會（ALA）和美國電氣製造商協會（NEMA）聯合發布最新立場文件。該文件提出兩大目標，一是提醒人們注意紫外線燈的安全隱憂；二是幫助製造商、零售商和消費者瞭解哪些設備是安全的，以及在什麼條件下可以安全操作這類設備。

該文件名為「Ultraviolet-C（UVC）Germicidal Devices: What Consumers Need To Know」（短波紫外線，UVC）消毒設備：消費者須知）詳細介紹了可供消費者使用的UVC消毒設備，以及這類設備可能對人和動物造成的嚴重傷害，以及對植物和材料的損害。

UL全球照明產業總監Todd Straka表示：「大家都很關心疫情對我們造成的影響、如何消除這種影響，以及如何控制病毒的傳播。在當前的全球形勢下，人們對衛生和消毒殺菌產品越來越感興趣，尤其是UVC消毒設備。」

Straka補充：「市場上的紫外線消毒設備急劇增加，但這種設備並不能有效控制UVC的照射，其存在很大的安全風險，很可能會對眼睛、皮膚和肺部造成永久性傷害。這是一個重大的安全問題，必須立即讓消費者和可能會使用這類設備的人知道。透過與同樣有此擔憂的ALA和NEMA合作，我們將針對使用UVC燈可能存在的安全隱憂，為消費者和製造商展開宣導教育。」

紫外線有三種，分別是長波紫外線（UVA），中波紫外線（UVB）和短波紫外線（UVC），它們既有好處，也有危害。其中消毒效果最好的是UVC，能夠殺死細菌和滅活病毒，但被足以殺死病菌卻不受限制的UVC照射，這對人類和動植物而言都是有危害的。

ALA工程與技術總監Terry K. McGowan指出：「在醫療機構中使用不受限制的UVC消毒產品，確實有助於阻止新冠病毒的傳播，但這與賣給消費者的產品不同，使用這些產品的人是經過相關安全培訓的專業人士，並採取了保護措施，他們使用合適的防護裝備，能夠避免因過度暴露在UVC下而受到傷害。」

McGowan進一步表示：「身為領頭羊的住宅照明產業貿易協會，我們有責任幫助人們正確、安全地使用照明產品，同時也讓我們的成員和社會大眾瞭解照明產品的安全隱憂。透過與安全領域的專業機構UL以及NEMA攜手發布這份有關UVC的立場文件，ALA希望能夠引起照明產業的重視，敦促產業開發和銷售操作安全、不會危害人體健康的產品。」

NEMA照明系統產業總監Karen Willis表示：「我們知道，UVC能有效清除水中、空氣中和物體表面的有害病菌。疫情之下，越來越多人開始使用UVC消毒設備，但這類產品的安全性尚不明確，操作說明也不完整，我們對此感到很擔憂。」

Willis強調：「建立和維持UVC設備的安全性是NEMA和整個照明產業，包括消費、商業和醫療應用在內所有單位的首要任務，我們很榮幸能夠參與這項重要的教育宣傳工作。」

(工商 )