若駕駛未憑專用卡停車，將會觸動警示聲。（黃婉婷攝）

不滿身障、婦幼停車格被占用，治平高中國中部3名學生發想「正義魔人專用停車位警示系統」，替弱勢者打抱不平，作品代表桃園市參加全國科學展覽會賽，於生活與應用科學類一路過關斬將，一舉拿下全國科展大會獎冠軍、聯發科技創造無限可能獎特優，以及崇友創新研究獎，6日還榮獲總統蔡英文接見。

就讀八年信班的孟祥祖、陳韻筑與卓映霆，製作作品的初心，是為了替弱勢發聲，告訴世人應將專用停車格留給有需要的人，讓社會公義與愛心得以伸張，便研發以提醒為目的的「正義魔人專用停車位警示系統」。系統中，駕駛人必須倚靠專用卡停車，否則將會被語音提醒，並拍照記錄下來。

作品從去年9月至今年全國科展賽完賽共歷時10個多月，師生間也累積不少革命情感。陳韻筑說，製作最困難的部分是警笛聲，為了讓聲響具有親切感，大家希望把「逼逼聲」改成語音提醒，過程中卻產生「碰碰」聲響，幸虧老師即時給予幫助，最後才終於解決問題。

指導老師許瀚文說，12年國教強調「素養」，學生們以社會關懷作為出發點，展現團隊精神，以及運用程式、機器人去研發作品與試圖解決問題，便是「素養」的最佳呈現。自己的角色主要是輔導和協助討論，以陪伴的方式去協助同學。

(中時 )