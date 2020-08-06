黃少祺、韓瑜在《天之驕女》演出受好評。（三立提供）

《天之驕女》演員群慶功。（三立提供）

《天之驕女》演員群慶功。（三立提供）

《天之驕女》演員群吃大福慶功。（三立提供）

三立新八點台劇《天之驕女》昨晚（5日）首播頗獲好評，有線收視3.65，25-49女性族群收視高達4.06，今(6日)黃少祺、韓瑜、王耿豪、梁家榕、林萱瑜、曾智希、陳子玄、許明杰、賴郁庭等慶祝開紅盤，現場特別準備大福甜點預祝收視節節高升。而最高收視落在黃少祺於便利商店門口首次見到親生連體雙胞胎的情緒表現，眼眶含淚演技爆棚，讓粉絲完全忘了他的角色其實是大反派。

角色設定是反派的男女主角黃少祺及韓瑜，演出也備受肯定，特別是黃少祺父愛爆發的表現，網友覺得黃少祺演技沒話說，收視最高點落在一場便利商店門口首次見到連體姊妹的情緒表現，眼眶含淚演超好，就像是遇到失散多年並想念多年的孩子，是個愛女兒的好爸爸，有演出「斯文敗類」的感覺，還有女粉絲看到黃少祺父愛表現，完全忘了他的角色其實是大反派。

另外討論度最高的就是霸氣演出的韓瑜，鄉民一致認為韓瑜超正美爆了，霸氣女人的人設比以往傻白甜的演出更適合她，甚至表示「韓瑜氣場強看一次就可以讚嘆一次完全女王架勢」，大家好奇韓瑜是否會變為腹黑，當個「美麗壞女人」，韓瑜再次強調：「絕對不是本性演出喔！」

對於黃少祺、韓瑜飾演的張家夫妻跟王耿豪、梁家榕飾演的高家夫妻，韓瑜表示這兩家的男主人都超怕老婆，更謔稱黃少祺感覺就是他的「小李子」。此外梁家榕飾演秀蓮被讚選角好，以往都是演女強人的角色，這次完全演出了秀蓮的端莊嫻淑，梁家榕表示劇中一家人的互動跟默契都很棒，特別是曾智希講台語也會「臭奶呆」，讓梁家榕笑說：「果然是一家人！」

而連體姊妹花林萱瑜與曾智希的討論度也頗高，林萱瑜提到與生父黃少祺在便利商店門口相見的那場戲，其實是他們與黃少祺的第一場戲，笑說當時與生父的生疏感是真實呈現，沒在演的。陳子玄飾演的蠻橫千金的角色令人不敢恭維，連導播都說：「不會有人敢娶這樣的女生！」陳子玄為自己平反：「跟我在一起可以少奮鬥30年耶！」在一旁的黃少祺立馬說：「我就是個最好的例子！」笑翻全場。

(中時 )