財政部在7月1日正式上路的「兆元振興方案」，兆豐銀一個月承作近千戶。兆豐銀6日引述最新統計指出，截至7月底新核准紓困件數達43,876件，核准總金額已高達1,095億元，而除了力挺紓困之外，兆豐銀行自七月開辦兆元振興方案以來，已協助982家企業取得新核准額度，額度合計達329億元。

兆豐銀行也對目前承作台商回台投資貸款專案成果指出，此波新冠肺炎疫情，對大陸地區的供應鏈影響甚鉅，也加速廠商在台布局的步伐及融資需求，截至7月底，兆豐銀行已核貸台商回台專案額度540億元以上。

此外在台商回台投資的加持效益上，兆豐銀舉例，像日前快速通過晶元光電回台投資建置產線授信案，及看好宅經濟及5G基礎建設產業未來發展前景、大力支持封測廠矽格公司取得資本性投資所需資金，力挺資安通訊產業等，均為代表作。

兆豐銀統計，已經協助超過7,000戶小規模營業人申請紓困融資之外，在此同時也帶動企金轉型已有相當成效，截至7月底，對中小企業的放款餘額高達新台幣5,141億元，比去年同期大幅增加422億元，承作戶數亦增加10,252戶。

(工商 )