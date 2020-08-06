櫃買中心6日召開上櫃審議委員會，通過意德士科技公司（7556）申請上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，申請時資本額1億8,500萬元，董事長為闕聖哲，推薦證券商是永豐金證券及玉山證券。

意德士科技公司108年度之合併營業收入為3億8,316萬元，稅後盈餘為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年第一季之合併營業收入為9,758萬元，稅後盈餘為1,764萬元，每股盈餘為0.95元。

(工商 )