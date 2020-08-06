櫃買6日審議會通過意德士科技上櫃案 20:012020/08/06 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6日召開上櫃審議委員會，通過意德士科技公司（7556）申請上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，意德士科技公司主要從事半導體晶圓前端製程設備零組件之製造、代理、銷售及提供零組件維修服務，申請時資本額1億8,500萬元，董事長為闕聖哲，推薦證券商是永豐金證券及玉山證券。 意德士科技公司108年度之合併營業收入為3億8,316萬元，稅後盈餘為6,868萬元，每股盈餘為3.80元。109年第一季之合併營業收入為9,758萬元，稅後盈餘為1,764萬元，每股盈餘為0.95元。 (工商 ) #意德士科技 #櫃買中心 #零組件 #合併營業收入 #稅後盈餘 也許您會感興趣 推薦閱讀 世基生醫8／14辦理登錄前籌資 04:102020/08/06 證券．權證 《店頭市場》櫃買中心放寬上櫃股票融資融券審查標準 08:182020/08/06 財經 櫃買今審議會討論意德士科技上櫃案 09:342020/08/06 財經 永豐金控數位組織 大改造 04:102020/08/06 金融．稅務 《電子零件》產品組合優化 群電Q3營運更好 14:322020/08/06 財經 《半導體》雍智7月營收寫次高 Q3續締新猷可期 11:082020/08/06 財經 驊訊、台康生技等4檔有價證券自8/7起預收款券 18:392020/08/06 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 18:022020/08/06 財經 「嘉義好神」活動起跑 火燈夜巡將遶境除瘟 16:182020/08/06 生活 《業績-其他電子》無塵室工程需求增 聖暉Q2每股賺5.36元 08:182020/08/06 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華為包下聯發科高階晶片 其它陸手機廠只能跳腳 - 財經 中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難 - 財經 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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