專業電子零組件代理商安馳（3528）受惠半導體大廠擴大資本支出，上半年IC測試驗證平台出貨量明顯提升，加上疫情帶動雲端運算與5G高速傳輸等相關整合方案需求大幅增加，上半年營收及獲利雙雙創下歷史新高。

安馳6日公布上半年營收達25.73億元，年增31.04％，稅後淨利為1.1億元，較去年同期成長18.81％，每股盈餘1.68元。展望下半年，安馳維持審慎樂觀的看法，企望透過產品升級策略，提升整合方案出貨比重，拓展主流新興應用市場，以及開發利基型的高階整合方案，以降低全球疫情及產業景氣不確定對營運的衝擊。

安馳表示，今年半導體廠紛紛提高資本支出預算，加速先進製程研發腳程，以及拓展新興應用領域，光賽靈思的產品線上半年在IC驗證平台及高階自動化測試設備出貨量就較去年同期大幅增加四成以上。

此外，上半年新冠肺炎疫情擴散，遠距傳輸及防疫檢測需求大增，帶動公司雲端運算、人工智慧物聯網（AIoT）及5G高速傳輸相關應用產品需求大增，其中雲端加速器、智能監測及大型5G通訊基礎建設方案出貨量增加尤為明顯。

安馳指出，公司下半年仍將聚焦在IC驗證平台、雲端運算、智能監測及5G傳輸等新興應用市場。IC驗證平台方面，賽靈思新一代的ALVEO U50系列板卡將進入試量產階段，瞄準大數據分析及金融演算加速器市場；雲端運算上，賽靈思也將推出新款的雲端及邊緣運算整合方案。

至於智能監測方面，ADI產品線將推出振動量測分析方案（Condition-based Monitoring；CbM），同時下半年5G小型基地台（Small Cell）等相關終端及商用設備亦將開始進入量產，安馳營運前景不看淡。

(工商 )