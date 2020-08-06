潘瑋柏今（6日）過40歲生日，他上週宣布閃婚26歲圈外空姐女友Luna，不料Luna的黑歷史卻接連被揭發，近日更傳她是「天王嫂訓練營」的一員，並有專門的SOP，目的就是將她們嫁給男明星。雖潘瑋柏日前強硬護妻，指若再散布謠言將提告，但效果似乎不彰，傳聞依舊無法平息。對此，潘瑋柏所屬華納音樂今表示：「清者自清，謠言勿信；瑋柏向來不會跟公司分享私人事情，華納音樂也不便多做回應。」

他今生日懶理一連串風波，好友陳妍希發文為他打氣：「今年特別替你開心，邁向人生新的一章，年年有今日，一切都是新的開始，為你的幸福而幸福。」好友楊丞琳發文送上祝福：「我的兄弟潘帥帥，這20年来，我們一路看著彼此成長，知道現在的你，很幸福，好替你開心！」她的老公李榮浩婦唱夫隨，今中午發文喊潘瑋柏「瘦子」生日快樂。

一向不愛大張旗鼓慶祝的潘瑋柏表示：「希望身邊的家人、朋友健康平安就是我最大的禮物了;也希望大家喜歡我為大家準備的生日禮物《Mr. R&Beats節奏先生》。」他此次新專輯視覺大手筆斥資近百萬打造，封面更罕見捨棄真人當作封面，邀請木雕老師製作潘瑋柏仿真木雕，並經過後期CG特效合成，呈現了不同以往的奇幻視覺。其中一景更出動50塊大型冰磚，拍攝出冰面上的反射畫面，現場瞬間畫風轉變為「冰雪奇緣」，讓怕熱的潘瑋柏難得在夏天的攝影棚內喊冷。除此之外，專輯視覺中更特別結合專輯概念，將「節奏」具象化，打造一座充滿科技感的「機械王座」，烘托出潘瑋柏的「王者感」。

潘瑋柏即將推出新專輯。（華納音樂提供）

潘瑋柏大手筆打造新專輯視覺。（華納音樂提供）

(中時 )