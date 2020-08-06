近期國際上高度關注美中可能在南海問題爆發激烈衝突，大陸媒體討論南海形勢亦日趨頻繁，大陸官媒的立場似已出現轉向。官媒《人民日報》刊文表示，南海問題上大可不必與川普政府一般見識，愈在這個時刻，大陸就愈需要戰略定力。這應該是代表大陸官媒首次表達要以高度克制心態應對南海衝突。

大陸官媒《人民日報》今日在海外版刊出文章表示，近期，美國頻繁高調介入南海問題，其調門之高，已經由過去慣用的「小伎倆」，逐漸變為現今常態化的「大動作」。引發中美兩國在南海衝突升級，甚至直接擦槍走火的可能性不斷增大，南海地區局勢緊張升級。

文章說，美國國務卿蓬佩奧公開發表關於南海問題立場聲明，意味著美國在南海問題上已經公開選邊站隊。言外之意，如果美國今後在南海有更進一步的經濟、政治、外交、軍事等方面行動，再也不必遮遮掩掩，外界也不要大驚小怪。

文章明白指出，對於中國大陸而言，如果現階段在南海問題上對美國「以牙還牙，以眼還眼」，和川普政府「一般見識」，那也大可不必要。出於美國選情和「自保」需要，整個川普團隊已經是「逢中必反」，炒作包括南海爭議在內的諸多涉華問題，被他視作是最後的救命稻草。倘如真的出現中美南海直接衝突，那反倒可能正好中了美國反華政客的下懷。

因此，文章強調，越是在這個時候，中國大陸就愈發需要有戰略定力，完全沒有必要和一個非常態的美國當局「硬碰硬」。非到萬不得已，應該全力避免在南海發生意外的擦槍走火事件。

(中時新聞網)