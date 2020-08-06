民進黨屏東立委蘇震清涉嫌收賄遭收押，民進黨屏東政治局勢生變，傳出與蘇有競爭關係的同黨立委鍾佳濱，挖角之前民眾黨推薦的屏東崁頂鄉長參選人廖國富，消息曝光後，持續引發外界關注。其中，王世堅議員辦公室主任沈志霖今(6日)則是在臉書開砲，「人家他還正在高雄幫我們的對手輔選耶！為什麼要在高雄補選的關鍵時刻幫民眾黨拉抬行情？」

針對挖角一事，鍾佳濱今並未否認，他表示，有跟廖國富說，未來還要從政，他個人或者他所屬的政黨，都歡迎像這樣的有志青年參加。被問到是否跟廖提到，加入民進黨會更好？鍾佳濱不否認說，他是將心比心，年輕人尤其是一出來就參與選舉，承受很大的壓力。

然而，沈志霖則是痛批，非要求見民眾黨的咖？難道是要拜托他來幫我們選立委嗎？「是民進黨的幕僚都死光了？還是自主加入民進黨的年輕人都不是人？」

沈志霖認為，第一，年輕人本來就應該有基本的道德勇氣與理想性，歡迎有志之士加入民進黨，但不應該還需要人去挖角、提供條件才加入；第二，民進黨是有核心價值的政黨，應該將寶貴的發展機會優先考慮在黨內長期努力的青年人才，不一定非要從外面找甚至挖角正在替民眾黨輔選的人，這樣對長期參與民進黨的黨員同志才公平！

(中時新聞網)