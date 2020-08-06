睽違多年，終於有外銀來台設分行！金管會銀行局副局長黃光熙6日宣布，核准印尼商印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia）設立在台分行，該行是印尼的四大國有銀行之一，也是印尼第一家國有銀行、名列全球前500大，距離上次外銀來台設分行已有四年之久。

黃光熙指出，上一次外銀來台設分行是在2016年法國外貿銀行由辦事處升為分行，此次印尼人民銀行會來台設分行，主要是看重台灣在亞洲市場具有重要戰略位置，可掌握區域合作及跨境服務之機會。申設分行能提供更多元化服務，包括匯兌業務、企業金融業務及資金管理與通匯銀行等金融服務，可提高該行在國內及區域能見度，有助於該行發展及強化該行在全亞洲市場布局之策略。

黃光熙進一步表示，印尼人民銀行在1895年設立，是印尼四大國有銀行之一，亦為印尼第一家國有銀行，總部設於印尼雅加達，業務發展著重於微型與中小型企業金融，為印尼微型企業金融之先驅，在全球各地共有5個海外營運單位。依據2019年7月底銀行家雜誌排名，該行第一類資本於全球排名第128名，總資產排名為該國第1名，符合「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條」所列全球排名前500大的要求。

黃光熙表示，台灣的經濟發展、金融市場還是很有吸引力的，此次印尼人民銀行會想來台灣主要是想要做移工的金融服務，且該國與台灣公共工程建商多有往來，因此未來將鎖定移工匯兌業務，且個金、企金業務都可承做。

金管會表示，印尼人民銀行設立台北分行有助我國金融市場之國際化，對提升臺灣及印尼雙邊貿易及投資關係具有正面效益。

金管會指出，印尼現行法規並沒開放外銀到當地申設分行，但我方仍核准印尼人民銀行直接申設分行，算是主動遞「橄欖枝」。目前國銀在印尼的據點包括：中信銀設有一家子行、另有五家辦事處，國泰世華銀、上海商銀、台銀、一銀、北富銀。

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