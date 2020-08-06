市長柯文哲（左）頒獎給鄭人碩，兩人還對看了一眼。（海鵬提供）

鄭人碩（左一）日前工作直播時，市府團隊也到場記錄及採訪。（海鵬提供）

演員鄭人碩6日獲頒模範勞工，原頒獎典禮定在4月底，因新冠肺炎疫情延後至今，現場由台北市長柯文哲頒獎予鄭人碩，兩人配合防疫政策各別在台上戴上一白一黑的口罩，畫面相當難得。另在典禮現場，鄭人碩也獲勞動局局長盛讚，更預約只要有勞動局的公益活動，都將指名要他出席。

為頒模範勞工，市府單位更在早前派出攝影團隊，於鄭人碩代言手遊《少年猛將傳》線上直播現場進行側拍及採訪，他提及從幕後轉幕前，經歷場務、燈光、美術道具、錄音、攝影、導演、製作、專業演員，這樣的過程讓他深感成就1部戲，劇組的每1份子有多麼重要。

鄭人碩特別感謝虞戡平及張作驥導演讓他一個非科班出身的演員，能夠充分發揮自然演技詮釋角色，以細膩的心境轉化，表演出速度與活力。其常將創新想法與導演及劇組相互溝通，提出本業相關技術改善，不僅導演放心的將角色交給人碩賦予新生命，同時屢獲主創人採納與重視，參加國內外電影競賽得獎無數，促進國際文化交流，讓世界看見台灣。

訪問的尾聲鄭人碩提出「將心比心」就是他人生的座右銘，曾經因為父親中風讓他背負了龐大的開銷，他賣過水煎包、撿過回收、當酒促，還替朋友推銷保險，卻仍無法負荷父親沉重醫藥費。他很珍惜自己行有餘力能夠為社會盡一份心力，除了熱心投入政府政策宣導，在一次巧合中，他見義勇為協助警方壓制毒販，發揮警民合作精神；協助民間送暖計畫為弱勢家庭募款，擔任「世界展望會」慈善大使；拍攝《拳力以父》公益MV，並親自教授30多位視聽障孩童拳擊，用溫暖的心傳達善的力量。

(中時 )