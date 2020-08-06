劉以豪新戲殺青，粉絲順便為其提早慶生。（劉以豪經紀公司提供）

戲劇男神劉以豪2020年事業大爆發，與南韓男神李昇基搭檔的旅遊實境節目《Twogether：男神一起來看你》在Netflix全球超過190個國家放送，隨著節目熱播人氣飆升，他5月底赴浙江無錫拍攝的電視劇《我親愛的小潔癖》，與「新版杉菜」沈月搭檔，歷經2個多月的拍攝，終於在本週順利殺青！被問到殺青心情？劉以豪形容：「原本沒有特別的實際感，直到沈月大喊『我殺青了』才突然有感覺，啊！終於殺青了！這部戲拍攝約80天，大家相處很愉快，工作起來都忘了時間 。」

除了對演員、劇組都充滿不捨，他也得「登出」劇中角色，劉以豪有感說：「每部戲殺青感受都是不同的，對《我親愛的小潔癖》來說，要謝謝『顧人齊』在無錫陪伴我3個月。」談起與女主角沈月的拍攝互動，他特別感謝：「沈月是位很真誠真實的可愛女孩。喜怒哀樂都直接呈現在臉上，不管是拍戲過程中或是私下的相處，她常常會笑到流淚或是哭到蹲在地上 ，謝謝她在表演上可以給我如此真實的感受 。」而沈月近來與言承旭主演新劇《我好喜歡你》正式播出，劉以豪也推薦：「沈月的新劇播出啦～大家快去支持吧！怎麼這麼會唱歌呢~ 整尊人真是靈活又可愛啊，感覺就很精彩很好看大家一起追劇吧。」為好友新作發文讚聲。

有大批粉絲特別集結到殺青宴應援，更提前為12日即將過生日的他獻上蛋糕，並寫了一封滿滿的生日賀卡，署名「來自四面八方的花椰菜村村民」，相當可愛，令劉以豪相當感動，「謝謝各地粉絲前來，他們很貼心在拍戲過程都遠遠默默關心我，因為擔心會打擾到我拍戲的情緒 ，所以有這天可以近距離當面向他們說謝謝、支持，很珍貴又難得，大家一起慶祝殺青合照留念是個特別的回憶 」。他趁著空檔好好放鬆，在離開無錫前去了靈山大佛踏青，據說玄奘大師曾到訪過，至於殺青完最想做的事？他逗趣回：「就想和家人一起坐在客廳聊聊天，自己躺在地板上什麼都不做，放空！」

由他主演的新戲作品《十二譚》6日也正式曝光主視覺，改編自《無心法師》作家尼羅的同名作品，劇中將與古力娜扎有許多精彩飆戲，如今終於要播出劉以豪也非常期待，「因為劇情角色第一次有機會穿長袍馬褂，角色是個性內斂，需要時時壓抑情緒，跟我以往演出角色很不同，也需要比較多的動作戲，對我而言也是第一次的經驗，是一個新的挑戰，很過癮！」

(中時 )