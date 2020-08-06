美國政府與嬌生公司(Johnson & Johnson)達成了一項價值超過10億美元的協議，以確保獲得1億劑該公司的實驗性新型冠狀病毒疫苗，定價約在10美元。

這項交易宣布的同時，研發另一種疫苗的生物技術公司Moderna表示，其已同意以32至37美元的價格出售一些劑量的疫苗，定價顯著高於與其競爭的製藥商。

英國《金融時報》上周報導稱，目前處於虧損狀態、並已從美國政府獲得近10億美元疫苗研發資金的Moderna，以大約每療程（兩劑）50至60美元的價格向潛在買家兜售其新冠疫苗。

Moderna周三表示，目前正在協商的更大規模交易將帶來較低的每劑價格。

Moderna的價格比競爭對手的價格高出不少。從近期的交易看，輝瑞(Pfizer)和BioNTech的候選疫苗的價格為每劑19.50美元，而阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學(University of Oxford)目前正在開發的疫苗的價格為每劑約3至4美元。嬌生與美國政府的供應協議意味著每劑價格在10美元左右。

嬌生和阿斯利康都表示，至少在大流行的第一階段，他們對候選疫苗的定價將不以盈利為目的。Moderna和輝瑞則表示，他們將尋求獲得一定回報。

其他此類交易還包括美國政府與法國賽諾菲(Sanofi)和總部位於英國的葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)達成的價值21億美元疫苗供應協議，涉及1億劑。歐盟也達成了購買3億劑那種疫苗的協議，儘管未披露財務細節。

觀察人士一再警告稱，要使任何新冠疫苗有效，價格必須承受得起。世界衛生組織(WHO)支持的消除智慧財產權和降低價格的努力，迄今僅獲得各國政府的有限支持，而沒有一家製藥公司表態支持。

「在大流行期間，我們的定價遠低於價值，主要是對政府的預先批準供應協議，」Moderna執行pk 斯特凡納•邦塞爾(Stéphane Bancel)周三告訴分析師。

「在大流行時期，定價考慮將遵循傳統因素和市場力量，包括疫苗效力和競爭格局，」邦塞爾補充說。「我們將尋求與其他創新商業化疫苗保持相同價位。」

Moderna表示，它已經與幾個國家進行了討論，擬向他們出售一定劑量的疫苗（如果疫苗研發成功的話），而該公司已經為潛在供應收到大約4億美元的定金。

周三報告財務業績的該公司表示，它意識到「面對大流行，需要進行負責任的定價」。

在市場上尚無任何產品的該公司，第二季度營收為6640萬美元，而去年同期為1300萬美元。FactSet的數據顯示，分析師們此前預期其營收為2750萬美元。

第二季度該公司的虧損從2019年同期的1.35億美元減至1.17億美元。Moderna股價在紐約早盤下跌逾5%。

(中時新聞網)