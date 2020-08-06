中華民國西藥商業同業公會全國聯合會第11屆理事長暨理監事交接，今（6日）晚在新北市板橋區海釣族餐廳舉行，總統蔡英文、衛福部長陳時中受邀出席，2人均向新任理事長施政宏致賀，並感謝公會在疫情期間對國家社會的奉獻。
蔡英文致詞時表示，西藥商同業公會扮演政府和業界溝通的橋樑，促成許多對話與進步，新上任的施政宏理事長一定會繼續帶領公會的成員，讓會務蓬勃發展、蒸蒸日上，陳時中部長和衛福部同仁都會耐心和大家坐下來好好溝通。
蔡英文說，陳時中部長最擅長的就是溝通，這次疫情社會上可以安心、冷靜面對，其實很重要的因素，就是陳時中部長每天下午2點就出現在電視上，包括總統也一起看電視，了解最新的發展。
蔡英文表示，在她觀察，台灣是個每個人都有很多意見的社會，可是到了疫情期間，大家都變得很聽話，讓她覺得台灣的社會在這次疫情整體面對過程中，真的很團結，所以要給我們自己的團結拍手。
蔡說，在座的很多人都參與了這次防疫作戰，尤其在防疫期間維持防疫戰備物資的充足，供應不論是口罩，還是藥品，對守護國人健康都有關鍵性的影響，所以要感謝大家大力的協助。
蔡英文指出，《生技新藥產業發展條例》2021年就會落日，現在正以前瞻10年的展業發展需求和戰略的角度，規畫下一波鼓勵新藥研發的創新的法案，希望公會在理事長的帶領下，能與政府密切合作。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。