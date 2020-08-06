總統蔡英文和衛福部長陳時中今出席中華民國西藥商業同業公會全國聯合會第11屆理事長暨理監事交接

中華民國西藥商業同業公會全國聯合會第11屆理事長暨理監事交接，今（6日）晚在新北市板橋區海釣族餐廳舉行，總統蔡英文、衛福部長陳時中受邀出席，2人均向新任理事長施政宏致賀，並感謝公會在疫情期間對國家社會的奉獻。

蔡英文致詞時表示，西藥商同業公會扮演政府和業界溝通的橋樑，促成許多對話與進步，新上任的施政宏理事長一定會繼續帶領公會的成員，讓會務蓬勃發展、蒸蒸日上，陳時中部長和衛福部同仁都會耐心和大家坐下來好好溝通。

蔡英文說，陳時中部長最擅長的就是溝通，這次疫情社會上可以安心、冷靜面對，其實很重要的因素，就是陳時中部長每天下午2點就出現在電視上，包括總統也一起看電視，了解最新的發展。

蔡英文表示，在她觀察，台灣是個每個人都有很多意見的社會，可是到了疫情期間，大家都變得很聽話，讓她覺得台灣的社會在這次疫情整體面對過程中，真的很團結，所以要給我們自己的團結拍手。

蔡說，在座的很多人都參與了這次防疫作戰，尤其在防疫期間維持防疫戰備物資的充足，供應不論是口罩，還是藥品，對守護國人健康都有關鍵性的影響，所以要感謝大家大力的協助。

蔡英文指出，《生技新藥產業發展條例》2021年就會落日，現在正以前瞻10年的展業發展需求和戰略的角度，規畫下一波鼓勵新藥研發的創新的法案，希望公會在理事長的帶領下，能與政府密切合作。

(中時 )