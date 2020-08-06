高盛發表對美股相關報告，認為投資者應做好準備，積極應對年底多項重大事件集中爆發，引起市場風向大逆轉。

首先，高盛認為市場並未充分預計到11月底恐有疫苗獲批的可能性。而疫苗同時也牽動著市場對商業週期何時走出衰退、負實際收益率能保持多久的看法。如果疫苗出現造成這些看法反轉，那麼經濟活動可能以更快的速度恢復。利好傳統的週期股，同時收益率曲線陡峭利好銀行股，但會挑戰居家經濟模式下的科技股霸權。

其次，高盛特別提醒年底疫苗出現與大選結果出爐，交叉衝擊市場的風險。

若拜登當選將引發美國企業加稅風險，利空美股；同時拜登在貿易政策上立場更為溫和，以及疫苗出現尤其對增長潛能較高的新興市場有重大利好。多方因素合力，可能引發資本大規模湧入新興市場資產，挑戰已開發國家市場對全球資本市場的領導地位。

高盛認為，若疫苗提前獲批上市，標普500指數有機會看3700點。不過，高盛認為投資者現在為11月佈局為時尚早，看漲期權反而比較有吸引力。

(中時新聞網)