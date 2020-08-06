檢方對立委趙正宇及時代力量黨主席徐永明交保提抗告，立委助理林家騏及丁復華遭羈押也同時提抗告，台灣高等法院分案完，由陳世宗任審判長、受命法官周明鴻及陪席法官共組合議庭審理，至於是否漏夜裁定，須等合議庭決議。

(中時 )