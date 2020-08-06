徐永明、趙正宇交保是否變化 高院法官周明鴻審理 20:232020/08/06 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢方對立委趙正宇及時代力量黨主席徐永明交保提抗告，立委助理林家騏及丁復華遭羈押也同時提抗告，台灣高等法院分案完，由陳世宗任審判長、受命法官周明鴻及陪席法官共組合議庭審理，至於是否漏夜裁定，須等合議庭決議。 (中時 ) #法官 #徐永明 #合議庭 #立委 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐永明、趙正宇交保是否變化 高院法官周明鴻審理 20:232020/08/06 社會 徐永明及趙正宇交保是否變化 高院明天裁定 20:292020/08/06 社會 徐永明涉賄因借錢發薪？藍委斷言：不可能 21:122020/08/06 政治 趙正宇徐永明涉貪交保 北檢已提抗告待明天高院裁定 16:462020/08/06 社會 新聞早班車》金六結新兵採檢陰性 虛驚一場 07:142020/08/06 生活 立委涉賄風暴！律師解析案情：審案恐20年沒結果 09:112020/08/06 政治 誤打誤撞還是早有預謀？徐永明跑票「保送」陳超明任召委 09:482020/08/06 政治 時力滅黨危機 柯P：徐永明退了 搞不懂2議員為何退 17:382020/08/06 政治 奔騰思潮：嚴震生》徐博士 回不去了 19:302020/08/06 觀點 趙正宇徐永明涉貪交保 北檢不服提抗告 17:522020/08/06 政治 社會熱門新聞 剛畢業年薪658萬 天才美少女強大背景曝光 - 社會 夫染新冠肺炎死 妻憤怒刊登訃聞「詛咒所有人」 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 新竹人妻開老公手機 驚見極盡露骨騷語 小三：嘴砲紓壓 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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