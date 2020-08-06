宣云（Luna）昔日的社群網站被翻出。(取自微博)

疑似宣云（Luna）夜店豪放打碟影片瘋傳。(取自微博)

還有與天王嫂方媛嗨玩照。(取自微博)

天王潘瑋柏上週無預警拋震撼彈，宣布與外型亮眼的空姐女友宣云（Luna）結婚，正式終結黃金單身漢生活。未料潘瑋柏結婚喜訊，卻被前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」攪局，一時間令Luna背景成為熱議話題，昔日言行一一被扒出。

疑似潘瑋柏妻子夜店狂放打碟照。(取自微博)

繼爆出疑似是「天王嫂PUA訓練營」的一員後，陸網又瘋傳一組Luna昔日在夜店打碟的豪放辣照，照片中她身穿尺度不輸比基尼的火辣兩截式白色戰鬥服，隨著音樂擺動身軀，胸前豪乳波濤洶湧，另外還有與郭富城老婆方媛一起在包廂熱舞的照片，完全顛覆她現在完美人妻的形象。

對此就有網友不客氣地跑去Luna微博留言詢問：「快手夜店打碟的是你嗎？風格與你現在人設大相逕庭啊。」意外釣出本尊親自否認傳聞：「不是我，我沒有快手帳號。」但又有網友留言：「可是那個女的長得跟你一樣啊我還關注的。」

對於新婚妻子頻頻被爆黑料，還被暗指背景不單純，潘瑋柏早前也透過工作室心疼發聲明護妻，嚴正敬告造謠者，若不立刻停止侵權行為，絕對依法追責，絕不姑息！

(中時新聞網)