蔡英文總統今晚出席西藥公會的餐會表示，政府刻以前瞻10年產業發展的需求和戰略角度，規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案；也期許所有藥界先進，繼續和政府密切合作，共同帶動生技醫藥產業的蓬勃發展。

西藥商業同業公會全國聯合會今天舉行第11屆理事長和理監事的交接，蔡英文致詞時表示，台灣社會在面對這次疫情的過程中，真的很團結；現場很多藥界先進也都參與了防疫工作，尤其在防疫期間，維持防疫戰備物資的充足供應，不論是口罩或是藥品，對於守護國人健康，都有關鍵性的影響。

她再次感謝現場所有藥界先進的大力協助，讓醫療體系得以運作及維持，也確保全國民眾用藥能夠供應無虞，對於防疫工作有相當大的貢獻。

其實不只是防疫時期，蔡英文認為，在一般平常的情況，藥品的自產自製自用，關係到全國民眾的健康，也關係到國家安全。她在今年520就職演說中，也請行政院要清查所有國家的戰略物資，同時開始籌備整個戰略物資的供應、配送的制度，這些都需要大家的參與及協助。

她強調，政府也一直致力建構更完善的藥品管理制度，希望在藥品的不同生命週期，都能做到最有效率的審查，以及最嚴謹的把關。除了希望可以加速產品上市，同時也希望能夠促進生技醫藥產業的發展。

《生技新藥產業發展條例》即將會在2021年落日。她說，我們也正以前瞻10年產業發展的需求和戰略角度，規劃下一波鼓勵新藥研發的創新法案。未來在產業發展、國家醫療、醫藥服務與供應等方面，她也期許公會在理事長的帶領之下，與政府密切合作，共同帶動生技醫藥產業的蓬勃發展。

(中時 )