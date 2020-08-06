法國體談驚傳最大醜聞，21名滑冰教練遭到指控長期對選手施虐，當中更有12名教練曾經性侵選手，甚至現年45歲曾三度拿到世界冠軍的雅彼特波爾(Sarah Abitbol)在今年1月控訴未成年時被前教練性侵。

曾在法國創下10連霸、3次世界冠軍的雅彼特波爾，活躍於上世紀90年代至21世紀初，但她卻在成名之前遭受到教練貝耶(Gilles Beyer)的長期施暴，當時她年僅15歲。

雅彼特波爾在年初出版的新書當中控訴貝耶於1990-92年的這段時間對她多次性侵害，目前已62歲的貝耶後來也坦承犯行，並向雅彼特波爾道歉。

法國體育部長默勒奇內亞受訪時表示，性侵醜聞在花式滑冰界屢見不鮮，許多選手也都站出來指控，已掌握了250個案例，接下來將展開調查並且做出懲處。

法國體育部指稱，21位涉案教練，12位被指控有性騷擾與性侵害的行為，其中3人曾遭到判刑或是緩刑的紀錄，另有7人被指控曾言與或是肢體上的施暴行為，其他2位教練已逝世。

法國體育部的內部調查動作已有些案例觸及刑罰，調查報告現已轉交至司法單位。法國滑冰總會長年不作為，任憑教練向選手伸出魔爪的行為引起了全民憤怒，主席蓋拉蓋宣布辭職，但仍阻擋不了民怨。

(中時 )