《愛的廣義相對論》系列影集《明晚空中見》，楊謹華（右）與宋芸樺飾演一對關係疏遠的母女。（衛視中文台提供）

劉品言在《最後一戰》飾演個性嗆辣的酒店小姐。（衛視中文台提供）

林哲熹再度挑戰人格缺陷角色。（衛視中文台提供）

台灣原創影集《愛的廣義相對論》以鄧麗君三首經典歌曲串連出《明晚空中見》、《最後一戰》、《迴圈》三部原創系列作品，耗時兩年籌拍，將於9月衛視中文台與衛視電影台全球同步首播。官方粉絲團6日釋出形象篇預告，預告中，楊謹華詮釋患有憂鬱症且會自殘的媽媽，她感觸極深呼籲大家關心身邊的家人；林哲熹繼《我們與惡的距離》再度詮釋人格缺陷角色，挑戰暴怒、失控、打人等情緒重的戲，他透過自己的黑暗面進入角色，讓自己更貼近角色崩潰暴怒的狀態。

《明晚空中見》對應經典歌曲〈月亮代表我的心〉，劇中楊謹華因年輕時遭遇婚姻不順，導致患有憂鬱症，進而與飾演她女兒的宋芸樺在情感上產生衝突和誤解，她坦言詮釋該角色最困難是與宋芸樺演出母女間的關心，因兩人之間已產生裂縫，希望得到彼此的諒解，卻又不想被誤會，相愛又怕受傷害的糾結心情，對她來說特別有挑戰。劇中楊謹華個性偏激，患憂鬱症後，甚至有自殘行為，她表示拍攝前查了憂鬱症的情況，讓自己更融入角色，透過這次詮釋憂鬱症，她十分有感觸，希望促使大家都更加關心身邊家人、朋友的情緒，多一點鼓勵與包容。

《最後一戰》對應經典歌曲〈恰似你的溫柔〉，劉品言劇中飾演個性嗆辣、說話直接的酒店小姐，因故懷孕成為單親媽媽，意外遇到飾演職業格鬥拳擊手的莊凱勛，兩人展開一段戀情。預告中有一幕她在計程車被侵犯的戲，她回想起拍攝當天，下著雨約莫凌晨四、五點左右，她身穿性感貼身短裙，在狹窄的計程車上拍攝數次才成功，凌晨冒著低溫拍攝，讓她直喊：「大腿幾乎是全部曝露在空氣中，真的冷到發抖！」 雖然是侵犯戲，工作人員替她做好保護措施，讓她幾乎沒有被碰到身體，明明是一場激烈、情緒飽滿的戲，卻讓她感到心裡相當溫暖。而同樣在拍攝現場的莊凱勛，當時演出計程車司機，親眼目睹那場戲，他感到相當氣憤，衝動想把車直接撞毀，不過一停車才發現劉品言已經被侵犯，他坦言腦中一片空白，只想載著心愛的女人逃離現場。

《迴圈》對應經典歌曲〈我只在乎你〉，劇中林哲熹飾演駭客，一見鍾情愛上飾演記憶銀行創辦人的謝欣穎，兩人對愛的執著，且試圖想要改變彼此，因而起衝突，首次合作的兩人，劇中有不少親密戲，林哲熹坦言：「拍親密戲不會緊張，會說些垃圾話讓對方放鬆一點。」但他強調主要是這次的對戲給他強烈的感覺，所以許多情緒能夠直接表現出來。林哲熹劇中角色暴怒失控、無法控制自己的脾氣，甚至有暴力行為，再度挑戰人格缺陷的角色，他表示花了一些時間放大自己的黑暗面，找到生活裡不滿的事情放大它，為了讓暴怒情緒更快進入角色中，他在拍攝時會在腦中賦予劇中的自己，貼近角色崩潰暴怒的狀態。

(中時 )