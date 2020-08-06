金融創新果真是「時不我與」。凱基銀行的手機身份認證辦理開戶及申辦信用卡，自2019年8月出沙盒後，一直未能「合法」，目前暫停金融試辦，銀行局6日表示，銀行公會修訂的安控基準預計8月底可完成，屆時所有銀行都可開辦相關業務。

金管會6日亦公布，金融監理沙盒最新一件申請案是7月底受理，目前仍在審查中，同時有二件申請案補件中，有二件是申請人自行撤件，二件因創新不足被駁回，另外有七件准進沙盒實驗，其中二件已出沙盒，總計2018年4月底監理沙盒上路至今共14件申請案。

目前金融監理沙盒申請者多是非金融業的新創業者，金融業者已多走業務「試辦」，如銀行局已有七件試辦案，包括富邦銀行奈米投、二件信合社試辦雲支付，都已獲准開辦，國泰世華銀試辦數位ID已自行停辦，另外就是凱基銀行由沙盒轉到試辦的手機認證，因為安控基準的修規配套跟不上，3月已正式停止試辦，國泰世華銀的金融服務站諮詢業務、及悠遊卡電支結合運輸仍在試辦中。

凱基銀是與中華電信合作，實驗手機身份認證辦理授信及信用卡申請，並可運用電信帳單等大數據，判讀金融小白的風險，在2019年8月就實驗成功出沙盒，但因銀行公會要修安控基準，才能允許手機認證用在信用卡及授信業務，因此凱基銀就先轉到業務試辦，法規仍是跟不上，凱基銀3月也已停辦此業務。

保險局則有六件試辦案，已有一件完成試辦，即台灣人壽的理賠文件拍照上傳，二件完成試辦正由保險局審閱中，即國泰人壽的電子不給付函及中國人壽的行動投保辦理身份認證，三件試辦中案件是安控線上理賠、壽險公會的理賠區塊鏈聯與一家試辦UBI車險，另有三件申請中。

證期局則是曾有業者申請業務試辦，後自行撤回，所以目前掛零。

(工商 )