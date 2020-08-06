國鼎生技（4132）宣布與韓國BNC Korea Co., Ltd.簽訂共同開發用於治療新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）新藥Antroquinonol（Hocena）之合作意向書，契約或承諾起迄日為109年8月6日至12月31日。國鼎表示，與BNK後續的合約將會說明有關授權金與產量供應的細節。此次只是區域授權的開端，在尚未開始臨床試驗，就有授權金，創歷史意義。

國鼎生技將其自行研發之小分子新藥Antroquinonol（Hocena）授權予 BNC Korea Co., Ltd.，並由BNC Korea Co., Ltd.負責進行韓國境內臨床試驗及新藥上市之申請；藉由與BNC Korea Co., Ltd.之共同合作，將有助拓展新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）新藥Antroquinonol（Hocena）之東亞地區佈局。另透過與BNC Korea Co., Ltd.之共合作，拓展國鼎開發之新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）新藥Antroquinonol（Hocena）之韓國市場。

此外，國鼎通過美國食品藥物管理局（FDA）的新藥臨床（IND）審查，獲准在美國執行研發中新藥Antroquinonol（HOCENA）治療新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）患者的二期人體安全性與功效性臨床試驗，成為台灣唯一獲 FDA核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥。

國鼎指出，目前已完成今年第一波私募；若一切順利，最快將於今年底完成收案，並進行資料分析，後續相關試驗若達顯著功效，將進行美國緊急使用授（EUA）之申請。該小分子新藥為國鼎生技所研發，擁有100%專利，後續完成相關之臨床試驗並獲得核准即可上市。

(工商 )