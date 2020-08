國鼎生技(4132)宣布與韓國BNC Korea Co., Ltd.簽訂共同開發用於治療新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol(Hocena)之合作意向書,契約或承諾起迄日為109年8月6日至12月31日。國鼎表示,與BNK後續的合約將會說明有關授權金與產量供應的細節。此次只是區域授權的開端,在尚未開始臨床試驗,就有授權金,創歷史意義。

國鼎生技將其自行研發之小分子新藥Antroquinonol(Hocena)授權予 BNC Korea Co., Ltd.,並由BNC Korea Co., Ltd.負責進行韓國境內臨床試驗及新藥上市之申請;藉由與BNC Korea Co., Ltd.之共同合作,將有助拓展新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol(Hocena)之東亞地區佈局。另透過與BNC Korea Co., Ltd.之共合作,拓展國鼎開發之新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)新藥Antroquinonol(Hocena)之韓國市場。

此外,國鼎通過美國食品藥物管理局(FDA)的新藥臨床(IND)審查,獲准在美國執行研發中新藥Antroquinonol(HOCENA)治療新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)患者的二期人體安全性與功效性臨床試驗,成為台灣唯一獲 FDA核准進入美國新冠肺炎二期人體臨床的新藥。

國鼎指出,目前已完成今年第一波私募;若一切順利,最快將於今年底完成收案,並進行資料分析,後續相關試驗若達顯著功效,將進行美國緊急使用授(EUA)之申請。該小分子新藥為國鼎生技所研發,擁有100%專利,後續完成相關之臨床試驗並獲得核准即可上市。

(工商 )