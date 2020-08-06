剛度完假的梁舒涵神清氣爽。（LiTV、開麗娛樂提供）

梁舒涵驚喜現身謝祖武代言的洗髮精廣告。（LiTV、開麗娛樂提供）

因演出《女兵日記》、《女力報到》系列葉素娥一角大受歡迎的梁舒涵，在拍完《女力報到-最佳拍檔》合約到期後，暫時休息充電一段時間，日前接受LiTV訪問時透露，這陣子在家把欠著都沒看的劇追好追滿，並跟著好友去了趟花蓮，還偷偷現身謝祖武的萌髮洗髮精廣告當彩蛋！

她拍戲這幾年一直都沒時間好好休息，因此日前與好友規劃了趟花蓮行，除了徹底放鬆，她也堪稱一日三餐火力全開大吃特吃，笑說自己食量大到包辦整條烤魚都沒問題。難道不怕胖？她立刻回：「我要再次重複這件事，台灣美食聞名全世界，請問你有什麼辦法能克制不吃？」

說到驚喜現身謝祖武的洗髮精廣告，梁舒涵瞬間化成小粉絲：「沒錯…就是我，很榮幸有機會跟小武哥一起工作，我們結緣是在『2019新加坡亞洲電視節』上，當時我就被他的帥氣給電到，跟他一起合作超開心，記得拍攝當天，我一直被傳說中的男神電得小鹿亂撞，真是好害羞喔！而且小武哥工作很專業，只要鏡頭一開拍，他的眼神就會綻放出光芒！果然男神美譽實至名歸啊！」

父親節即將到來，談到知名攝影師爸爸梁偉華，梁舒涵笑說爸爸在大家面前或許看起來很體貼溫柔，但其實有時候生氣起來也很硬，記得有次，因為在校排練舞台劇，導致沒接到他的電話數通，被抱怨找不到人，「我就跟他說我們在排練。」爸爸因為擔心而生氣，兩個人冷戰了好幾天不講話，直到有天，她一早出門上課時，不自覺開口跟爸爸說掰掰，「沒想到，我放學回家他就好了哩！」她透露今年父親節，晚輩們會一起集資，請所有家族成員裡已經當爸爸的吃一頓好料！

(中時 )