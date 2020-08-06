英國這名老婦竟不計前嫌，供錢給揍死自己兒子的屁孩上大學。(取自The Forgiveness Project)

英國有1名大愛老婦竟不計前嫌，供錢給揍死自己兒子的屁孩上大學，此名揍死老婦兒子的屁孩，也奮發向上努力考取犯罪學系，以彌補自己無法挽回的錯誤，也希望自己能幫助更多人改邪歸正。

這名老婦的兒子是爸爸共同前去看球賽，卻碰巧遇上一起圍毆糾紛。老婦兒子當時與爸爸小酌完從酒吧走出，卻碰見屁孩與他朋友醉醺醺的，兩人互看不爽起了爭執，屁孩不爽立即向老婦兒子揍了一拳，然而老婦兒子因頭部遭到重擊且落地在硬質地上，導致頭部整個嚴重受損，雖然緊急送醫搶救，卻因失去呼吸能力，夫妻兩人不願見自己兒子受苦，選擇替他拔管解脫。

夫妻兩人透過民間組織，尋獲被判刑2年半的屁孩，夫妻探望他並詢問為何當時要揍他們兒子，屁孩表示當時因酒肉朋友叫唆，又加上自己喝的爛醉，才會做出自己無法控制的行為，兩夫妻看著屁孩與自己去世的孩子歲數差不多，決定資助他上大學，之後這位屁孩痛改前非考取了犯罪學系，期盼自己能幫助更多犯錯的人，找回人生的正能量。

(中時新聞網)