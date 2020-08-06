新冠肺炎疫情、中美貿易戰續打，國銀西進腳步放緩，對大陸曝險來到史上新低。金管會銀行局6日公布最新本國銀行對大陸曝險狀況，截至2020年第2季國銀大陸曝險金額占淨值比重持續下探至40.9％、創下歷史新低，且首見沒有銀行曝險占淨值比逾七成，整體大陸曝險金額剩1.56兆元，比2019年同期大減2,031億元。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，在新冠肺炎疫情延燒、中美貿易戰續打下，台資銀行西進態度趨謹慎。到今年第2季底止，本國銀行對大陸地區曝險總額度降到1兆5,674億元。

黃光熙分析，2017年下半年起，對陸曝險變化不大，因為曝險總額、淨值同步增加，曝險占淨值比率在53％到55％之間；到了2019年，國銀對陸的授信金額減少、但淨值增加，所以曝險占淨值比呈現逐季遞減，截至2019年第四季降到46％而2020年第1季又再減少。

黃光熙進一步指出，今年來看對陸曝險下降主要是授信的金額銳減，第2季比第1季減少600多億元、投資則沒太大變化，但淨值增加了1,736億元，使得曝險比率持續往下降。

根據金管會規定，銀行對大陸的曝險金額不能超過淨值1倍，而且個別銀行若對陸曝險超過淨值80％，金管會就會列為警示銀行。

金管會分析，因為中美貿易戰對大陸經濟成長造成衝擊，且中國大陸經濟面臨轉型壓力，使台資銀行承作授信業務愈趨保守，從2019年以來已經沒有銀行大陸曝險部超過八成，至於超過七成的銀行，2019年第1季還有五家，但2020年第1季已降至二家北富銀（75％）、中信銀（70％），第2季更已沒有一家銀行超過七成，北富銀、中信銀皆已分別降至65％、67％。

(工商 )