由霖園集團同仁自發的樂捐活動，希望能用一點點心意協助因疫情導致今年募款更艱困的公益團體。在霖園旗下10多家公司擴大促成此事，在為期一個月的樂捐活動共募得近900萬元，霖園各公司於今日（6日）舉辦捐贈儀式，把這份愛捐贈給「喜憨兒基金會」、「臺灣兒童暨家庭扶助基金會（簡稱家扶）」、「安得烈慈善協會」、「1919食物銀行」、「瑪利亞基金會」等公益團體，發揮國泰人持續關心社會的公益情。

國泰慈善基金會總幹事暨國泰人壽副總經理鍾茂季表示，繼霖園各公司鼓勵將國外旅遊預算改投入國內振興國內旅遊後，國泰人又再推動「十分幸福 公益樂捐」活動，希望藉由國泰同仁的愛，給予長期關懷臺灣弱勢朋友的公益團體一點鼓勵，把「給人幸福 就是幸福」企業理念傳遞到社會每一個角落。

鍾茂季進一步提到，樂捐的每一份善款都會捐給公益團體，其中喜憨兒基金會將用來幫助喜憨兒的工作訓練計畫；家扶是貧童的獎助學金；安得烈慈善協會是弱勢家庭的急難救助；1919食物銀行提供貧弱家庭食物箱；瑪利亞基金會則是投入啟智學園極重多障者照顧服務，期望能幫助全台弱勢擺脫困境，迎向光明。

安得烈慈善協會執行長羅紹和提到，今年新冠肺炎疫情嚴重影響弱勢家庭的生計，安得烈所關懷的家庭中許多家長賴打工維生，因著疫情而減少了工作的機會，整體而言，需要幫助的人增加了，而國泰這份集結眾人的愛心，將實質成為受助孩童和家庭的幫助。

家扶基金會表示，感謝國泰長期關懷弱勢家庭的需要、並不斷善用金融業的職能來幫助需要協助的家庭，例如運用微型保險且優化投保過程，使社工人員能以更效率的方式，提供予需要幫助的家庭。而喜憨兒基金會也提到，這筆樂捐善款主要用於喜憨兒的工作訓練計畫，包括喜憨兒的庇護工場 、庇護餐廳、喜憨兒的就業支持，讓他們可以展現自己的才能，建立成就感與價值，踏入社會。

1919食物銀行副秘書長鄭夙珺表示，我們會把國泰人的愛透過食物銀行10家實體據點來進行每月的發放，將可以幫助6千戶次的受助家庭，讓需要幫助的家庭可以獲得最即時的支援。瑪利亞基金會特別提到，國泰慈善基金會今年適逢40週年，本著回饋社會初衷以及「大樹精神」的企業文化，以行動展現關懷，捐助善款支持「瑪利亞啟智學園極重多障者照顧服務」，讓愛永不止息。

(旺報 )