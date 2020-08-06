投資台灣三大方案中的根留台灣方案，今再通過「石材／帷幕」大廠翔聯企業在桃園投資2億擴新廠，讓總方案投資來到1兆168億。值得注意的是，去年很夯的台商回流投資，本周審查數掛0，投資熱度對比去年大為減緩。

根留台灣企業加速投資聯審會通過的翔聯建的投資案，是預計砸2億元擴建現有楊梅帷幕牆廠，建置鋁單元帷幕牆生產線，可帶來30個本國就業機會。投資台灣事務所表示，祥聯主要是著眼台商大舉回流設廠，廠房、廠辦強勁需求，加上危老改建內需攀升，為了掌握這一波30 年來最大帷幕牆市場熱潮而投資。

這家公司是台灣唯一能提供「石材／帷幕」大型工程雙引擎的專業承攬公司，近年與國內外知名工程顧問公司、材料供應商合作完成多項指標性工程，包括台積電12P6廠辦、華碩第二總部大樓、台南奇美博物館、中台禪寺博物館、新光人壽信義計劃區A12辦公大樓帷幕牆工程都是它們的傑作。

不過過去最受矚目的台商回台投資方案本周卻是0件，往前兩周，也都各只有1件通過，返台投資熱度顯然大為下降。投資台灣事務所營運長何坤松表示，因為台商回流高峰期已過，近期回來的CASE確實比較少。

他指出，三大方案目前改以中小企業加速投資為主，現在每周都有近10家，預計週五審查仍會有好幾家通過，畢竟台灣本就是以中小企業為主的產業結構。

總計投資台灣三大方案共吸引588家企業，投資約1兆681億元，投資台灣事務所表示，後續尚有近60家企業排隊待審。

(中時 )