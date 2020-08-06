台中市議員張彥彤一家4口服用知名中醫師開立的中藥導致鉛中毒，事件愈演愈烈，今（6）日又發現另有其它就診民眾檢驗出體內重金屬超標，懷疑診所其它醫師也可能使用禁藥硃砂，衝擊民眾對中醫藥的信心。中藥為何含重金屬超標？如何確保我吃的中藥沒有問題？

台中市衛生局在2日召開記者會表示，初步檢驗張家平日服用的中藥粉，其中健保給付的科學中藥粉化驗結果全部合格，但自費中藥粉被檢出含汞及含鉛量高達15,281ppm，超過法令規定（重金屬含量不得超過30ppm）509倍，在4日複檢報告出爐，結果與初驗結果一致，不但鉛含量爆表，汞含量也超標。

鉛中毒會造成腹痛、反應力變差、貧血，甚至影響神經系統；而開立處方的台中盛唐中醫院長呂世明坦承，額外加入禁藥硃砂，且未依規定記載於病歷，已違反醫師法處以罰鍰及勒令停業處分，全案送往地檢署偵辦中。

今（6）日中醫師公會全聯會也發聲明表示「本案有問題的中藥，均是呂世明醫師所開立「來路不明」的自費藥材，且藥單上完全未載明其所使用的藥名，這部分仍須檢調機關追緝上游來源」，全聯會也指出，其他科學中藥及合法中藥材等經市府送驗後，並無任何問題，民眾可以安心服用。另也提醒「無論是醫療院所、醫師、藥師或一般民眾，均不可使用來路不明的中藥材，更不可使用禁藥、偽藥，此等行為不僅害人害已，尚有嚴重的民、刑事與行政責任，切莫以身試法」。

愈來愈多人選擇看中醫、吃中藥。根據《康健》2020年「中醫醫療行為與認知」網路調查發現，在1,112份有效問卷中，一年內固定看中醫的人超過8成，其中3成甚至每月都會看中醫。這不免令人擔心，自己吃的中藥安全嗎？

這次被發現出包的中藥粉，並非常用的科學濃縮中藥（註：同一診所的科學中藥送檢全數合格），屬於醫師個人調製的自費藥材，內容成分為何，難以斷定。

台北醫學大學中草藥臨床藥物研發博士學位學程兼任教授、中醫師施純全指出，此事件是個人違法使用禁藥，一般硃砂「市面上買不到，也沒有醫師敢用，」他說，硃砂鎮靜安神功效好，但其毒性強，若要製作成安全可食的藥物，處理方法十分繁複困難，稍一不慎就可能導致重金屬殘留。因此在2005年時被衛福部禁用，中藥處方也不得含有硃砂，既然一般診所找不到、中藥房也禁止販售，施純全推測，中醫師應該是透過特殊管道取得，民眾不必過度擔心。

此外，專家也提醒，衛生局應該要更仔細調查，是否還有其他物質或原因導致鉛中毒，並追查其來源。

「以藥物成分來看，硃砂主成分是硫化汞，檢驗出來應該是汞超標，而非鉛，我懷疑還有其他成分出問題，」台北市聯合醫院藥劑部中藥組主任吳宗修說。擅長中草藥毒性研究、長庚大學中醫學系兼任副教授楊榮季也認為，「不能立刻斷定是硃砂惹禍，」他說，藥粉中含硃砂，在顯微鏡下可看到紅色顆粒、且要直接把硃砂原礦磨成粉，重金屬含量才可能這麼高。建議拿到醫生開立的完整藥單，並將其中的藥物一一檢驗、比對，每一項查得很清楚，並追查藥品來源，避免更多人受害。

如何確定我吃的中藥是安全的？專家建議2招自保：

1.自費藥方要清楚記載品項及來源

民眾到中醫診所看診拿藥，若為健保給付，拿的藥一定是來自GMP藥廠的科學中藥，而且藥單會清楚載明；如果中醫師認為患者的病況需要加強藥效，有時會另外開立自費藥材，內容是一般中藥材，也可能配合使用GMP藥廠的製劑（含丸、散、膏、丹），這時一定要請醫師清楚載明藥物品項、內容，以及提供來源及相關檢驗合格報告；若是拿藥單到中藥房抓藥，則可請店家出示藥品來源及相關檢驗合格報告。

中醫師公會全聯會理事長柯富揚表示，濃縮製劑的科學中藥來自GMP藥廠、有政府把關，「農藥及重金屬檢測等，都在合格標準內，是安全的，」他說，大多數疾病使用科學中藥已能達到治療效果，除非是重大疾病，或為了加強藥物濃度或效果，有時醫生會考慮使用中藥材做為水藥或磨成藥粉服用，柯富揚指出，「科學中藥很安全，但仍有療效不夠好、濃度不夠的品質問題，目前還在努力中。」

長庚大學中醫學系兼任副教授楊榮季提醒，民眾可看一下藥單，如果出現平常沒用過的中藥，可加問醫師一句，「為什麼開這個藥，有什麼作用？」確保個人用藥安全。

2.若對服用中藥有疑慮，可送相關單位檢驗

民眾若對服用中藥有疑慮，也可將藥粉或藥材送至鄰近的衛生局檢驗。衛福部中醫藥司科長陳聘琪提醒，送至衛生局檢驗的藥品必須合乎以下規範：

●包裝完整、附上完整藥單。

●藥量足夠，且藥物是密封而非開啟的。

●有確定來源，以便出問題時可追查源頭。

目前沒有受理國外購買的藥品。或民眾也可送民間合格檢驗單位，如消基會，中藥重金屬檢測費用約2,000元。

台中市衛生局呼籲，近期如曾至盛唐中醫診所呂醫師門診就醫之民眾，服用自費藥材後有不適情形，切勿恐慌，除可至醫療院所看診，另可備妥足夠檢驗數量中藥之完整包裝（至少30克、30粒或藥粉包15包），攜帶身分證、印章、購買憑證（藥袋、收據、掛號單等），至台中市食品藥物安全處（西區民權路105號4樓）藥政醫粧組申請檢驗，如有相關問題可電洽04-22220655。

經過這次事件，陳聘琪說，中醫藥司會「維持管理力道、加強抽驗」，未來會協同衛生局加強查緝藥局及醫療院所是否違法販售禁藥，如果民眾發現有診所、藥局非法販售、使用禁藥硃砂，也歡迎民眾向各縣市衛生局檢舉，共同監督用藥安全。

(中時新聞網)