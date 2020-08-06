21歲員警楊庭豪遭無照少年撞死，引發軒然大波，不少網友與公眾人物撻伐無照騎車的少年，不過一名男網友反而「逆風PO文」，指出警察也有錯，文章發出之後獲得不少人認同。

男網友在《Dcard》PO文「警察你辛苦了 但我覺得你也有錯」，他表示自己兩方都不認識，警察鳴笛闖紅燈也沒錯，但應該要留給綠燈方向的車子反應時間。原PO說自己看了影片，發現該名員警鳴笛之後，完全沒有確認綠燈方向的來車，就像吃了馬力歐中的「無敵星星」一樣筆直衝過去，僅1秒就出車禍了，他表示不要說無照，就算是有照的優良駕駛也根本反應不過來。

原PO也痛批，指出台灣警用機車的擴音器方向竟然是朝著屁股，導致十字路口綠燈方向騎來加上風聲，對方還真的可能聽不到鳴笛聲，更別說如果是大型車，鳴笛聲甚至會直接被蓋掉。

原PO質疑，法規規定有號誌綠燈方向不用減速慢行，警察鳴笛有優先路權，但絕對比綠燈小，若今天撞到警察的是有駕照的人，風向是不是又會變了？他表示，日本警察鳴笛值勤，在路口也都會確認綠燈方向來車才會通過，不會完全不減速就直接衝過去。

針對許多人說無照不上路就不會出事，原PO也反駁，表示這個邏輯就跟如果不買車就不會出車禍一樣奇怪，且退一步來說，今天無照少年沒撞到警察，依照警察的衝法，下一個路口一樣會出事，因此有照無照根本不是重點，更不用說台灣有一堆駕照用雞腿換的有照駕駛。

原PO說，自己知道警察很辛苦，但鳴笛過紅燈絕對不差這幾秒停看聽。他也拿出兩年前25歲女騎士遭鳴笛警車撞到全身癱瘓為例，表示之前類似的事情，受害的是無辜女騎士，這次則是警察，若不檢討只會繼續發生憾事。

不少網友看到後紛紛留言：「終於有人點出癥結點了」、「還以為只有我這樣想」、「救護車過路口都會放慢速度觀察，為何警察不行」、「無照有錯，但根本不是這件事的原因」、「才1秒誰都反應不過來」，也有人感嘆：「還不是一堆刁民嫌蜂鳴器太吵」、「晚上鳴笛還會被投訴」。

(中時新聞網)