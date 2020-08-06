秋行軍蟲入侵台灣後，受害作物種類持續增加，7月底傳出花蓮水稻受害案例，南市農業局長謝耀清表示，已請秋行軍蟲災害緊急應變小組密切關注，南市秋行軍蟲緊急防治藥劑儲備充裕，農民不必驚慌無藥可用。

自去年6月首度公告秋行軍蟲寄主作物玉米後，陸續傳出百慕達草、高粱、薏苡受害，至7月底花蓮再新增水稻受害案例。

謝耀清表示，台南水稻每年種植面積超過2萬4000公頃，一旦發生秋行軍蟲危害，若未即時進行防治將對水稻產業造成重大損失。

農業局表示，目前全國秋行軍蟲緊急防治工作仍維持第二階段「強制噴藥」防範，行政院農業委員會已公告剋安勃等6種水稻秋行軍蟲緊急防治藥劑，台南市秋行軍蟲緊急防治藥劑儲備充裕，農民不必驚慌無藥可用。

台南市第一期作栽種面積為1萬4000公頃，產量為10萬800公噸已順利收穫完畢，狀況尚佳，目前已進入水稻二期作插秧期。

農業局表示，秋行軍蟲疫情預期對水稻苗期及曬田期為害風險較高，水稻育苗業者及稻農加強巡查，若發現疑似秋行軍蟲蹤跡請立即通報所在地區公所，即時領取防治藥劑進行防治，各區農會亦有提供代噴業者媒合服務，歡迎有農藥代噴需求的農民踴躍利用，共同防範秋行軍蟲。

(中時 )