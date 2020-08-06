近期國際級半導體大廠，包括英特爾、三星電子分別面臨先進製程研發受阻以及良率問題，都讓全球晶圓代工龍頭台積電的優良製程技術顯得更為珍貴。對此，大陸晶圓代工龍頭中芯國際背負著大陸半導體自主化期待，中芯國際Q2獲利暴增超過6倍之多，在先進製程發展也成為關注焦點。

中芯國際6日公布今年第二季度財報，合併營收達9.38億美元，季增4%，年增 18.7%；歸屬於公司的應占利潤為1.38億美元，年增暴增超過6.44倍之多，創單季新高。中芯國際聯合首席執行長趙海軍以及梁孟松表示，儘管宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁，Q2成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進製程業務穩步推進，預計第三季營收將持續增長。

就算中芯國際獲得大陸市場矚目，但與台積電在先進製程上有著巨大落差，目前台積電已經前進到5奈米，中芯國際則是還在14奈米，當年雙方的專利訴訟戰，讓中芯國際元氣大傷，創辦人張汝京出走，根據中芯國際公布財報顯示，目前主力產品仍在0.15/0.18 微米、55/65 奈米，14/28 奈米貢獻營收9.1%。

原為台積電前研發處長的梁孟松，在2017年10月加入中芯國際，短短300天協助其突破陷入多年研發困境的14奈米FinFET製程，中芯國際業績表現逐漸有起色。隨著陸美貿易戰擴大至爭奪科技霸權，中芯國際在全球獨家供應EUV光刻設備的荷商艾司摩爾(ASML)的訂單遭到美方阻撓，並在北京當局有意加速大陸半導體自主化，於今年6月宣布將回歸陸股，並在7月16日於上海科創板上市，不僅成為A股史上最快上市通過的科技股，掛牌首日股價暴超過漲200%。

從梁孟松主導發展先進製程來看，2019年第四季，中芯國際量產14奈米製程，2020年底將達月產能1.5萬片，並全力發展N+1、N+2製程。梁孟松表示，N+1製程將比14奈米性能提升20%、功耗降低57%、面積縮小63 %，至於N+2性能和成本會更高。

根據今年4月中芯國際發布年報顯示，N+1製程研發已經進入客戶導入階段，今年底有機會量產N+1製程，也就是說，中芯國際有機會在2020年底進入10奈米以下製程，外界一度傳N+1製程等同台積電的7奈米製程，但遭到中芯國際否認，表示該製程將用不到EUV技術，同時預計在2021年才會大量量產。

Gartner研究副總裁盛陵海表示，N+1製程差不多是8奈米，N+2製程才會更接近7奈米製程。

(中時新聞網)