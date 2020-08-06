新濠建設董事長蔡家福（右二）捐給新北市家扶中心10萬元。（新濠建設提供）

新濠建設特地在銷售中心前設噴水池，讓小朋友來玩水消暑。（新濠建設提供）

新濠建設機構在板橋江翠重劃區推出的水岸首排景觀宅「新濠一川」今天（6日）正式公開，因緊臨原大同水上樂園，現在的板橋音樂公園，新濠公司特別在銷售中心入口設置彩色音樂噴泉，供小朋友戲水消暑。新濠建設董事長蔡家福以感恩回饋的心情，捐贈10萬元基金給新北市家扶中心，並邀請家扶中心20位小朋友到噴水池玩水及送每位小朋友一套休閒服。

蔡家福指出，「新濠建設機構」所推出的各項建案，都是符合民眾的需求，價錢也公道且不二價是值得信賴的。另外，注重買屋者講求住的品質與安全，是他創設建設集團的首要目的。

對於協助弱勢族群方面，蔡家福也不遺餘力，除了長期捐款幫助社福機構，同時考量近日氣溫驟升，小朋友都想玩水，故特別在銷售中心前設置了音樂噴水池，讓附近居民帶著小朋友來消暑，平日下午4點到晚上8點開放，假日增加上午10到12時，邀請大家來玩水享樂。

蔡家福曾擔任新莊市市長，當時年僅34歲，是當年全台灣最年輕的市長，隨後又擔任多年立委，兼具建築及政治背景。蔡家福認為，作為建商不應該只有營利，更要帶有公益責任，建案只是多賺與少賺，只要顧好品質安全，就不怕房市景氣差。

(中時 )