國民黨主席江啟臣6日晚間陪高雄巿長補選候選人李眉蓁到林園拜票，他為高雄巿民抱屈說，2年投3次不是光榮、是汙辱，說光榮的，是想要貪腐回來，對高雄人來說，唯有拒絕貪腐回來才是光榮，絕不能讓吃銅吃鐵的再回來。

江啟臣說，8月15日還沒到，弊案就已爆出來了，蔡英文總統連任才2個多月，就已經有人在爭了，民進黨執政，是貪腐保證、負債保證。民進黨選輸了不甘願，要投到贏為止，選輸、罷完還要同一人出來選，都是為了陳其邁。

他開嗆說，陳其邁選輸當官、罷完又回來，好康都他的，存款說才13萬，鬼才相信。老天對高雄很不公平，2年要投3次，一個會做事的團隊、不貪汙的巿長被罷免，過去貪腐的團隊卻要回來，而且躺著等當選、要放炮了。

他拜託親鄉站出來，向貪腐說不。因為補選的關係，投票率不會很高，6月6日藍營支持者都很鬱卒，但不出來投票，就等於接受貪腐，不要讓吃銅吃鐵吃錢的回來，不要糟蹋高雄人，眉蓁是高雄的女兒，拜託給她一次機會。

江啟臣說，眉蓁從提名到投票只有45天，反觀對手2年前選過、之前又當過，去行政院，再用國家的資源選，國民黨派誰都很難選。但眉蓁願意承擔，所以最後幾天，請大家給她機會，也用手上選票，向蔡英文政府、向貪腐說不。

(中時 )