時代力量前黨主席徐永明因捲入SOGO案，被檢方聲押，經法院裁定以80萬元交保。隨即在黨內要求說明的壓力下，聲明退出時代力量。有時代力量草創黨工在臉書嗆徐永明，以為退黨就沒事了嗎？

捲入SOGO收賄案的時代力量前黨主席徐永明，昨（5）日在黨內壓力下，主動宣布退黨。時力10位決策委員昨並集體總辭，時力呈現無黨主席狀態，預計在3周內改選。

時力要求徐永明，須在昨（5）日下午5點前至黨部說明。徐永明則在下午3時左右，透過助理對外表示退黨。原代理主席邱顯智證實，徐永明已完成退黨手續，因此不必到紀律委員會說明。

根據《中國時報》報導，徐永明前（4）日交保步出法院時，時力決策委員陳惠敏、陳志明、林于凱、吳韋達、陳薇仲等5位至法院聲援。邱顯智說，此舉並不恰當，徐涉此案屬於刑事案件，黨內成員不宜接觸徐永明，希望同黨同志行事前都要先考量社會觀感。

時力的台北市議員黃郁芬、林穎孟昨傍晚亦宣布退黨，終結時力在台北市議會的最後2席。黃與林飆淚怒轟黨內有人用匿名抹黑的放話方式逼她們退黨。

時代力量草創黨工在其臉書《莫羽静與她的墨水故事》嗆徐永明，以為退黨就沒事了嗎？選舉資源都一把抓，什麼叫做酬庸政治，徐永明整個派系的人就是最充份的體現。並砲轟「我們這種地方走街頭起家的實戰派，最看不起的就是你們這種派系分贓，要天下自己去打回來啦」！

(中時新聞網)