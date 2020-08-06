台中市盛唐中醫爆出中藥粉添加禁藥硃砂，衛生局查出供貨來源為北區某家大批發中藥商，據了解，中藥商老闆指稱將已逝老闆的「庫存貨」出清，因盛唐診所人員購買硃砂指稱做香包，他賣出這批硃砂並吩咐，硃砂並非內服藥用，後來媒體報導張前議長全家鉛中毒與硃砂有關，才知道被入藥。

呂世明一度坦承使用硃砂入藥治療張家人失眠症狀，唯硃砂早在民國94年就被禁止藥用，且硃砂成份為硫化汞，並不會有鉛中毒，辯稱藥商疑似摻入鉛丹；中藥商說，鉛丹顏色為橘紅色，硃砂為暗紅色粉末，外觀幾乎相似，但不管如何都不能用來作為內服藥。

硃砂量少價貴，鉛丹魚目混珠？對此，中藥商駁斥說，他早在出售這批硃砂前，就告知不能用為內服藥物，如今發生此事，只能對受害者說聲抱歉。店內被拉起衛生局封鎖線，這家位在北區的大批發中藥商，有各式中藥材及珍貴藥材，盛唐中醫為大宗客戶，老闆表示，一切等待司法調查，不便多說。

(中時 )